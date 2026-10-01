Denuncian amenazas contra alumnas del Carlos Pellegrini: "Vengan vestidas si no quieren que les digamos p..."

A raíz de esto, las familias de las adolescentes afectadas realizaron constantes reclamos, exigieron reiteradas veces una reunión con las autoridades del Pellegrini y solicitaron que se les informara qué medidas se había adoptado contra los alumnos sospechados. Sin embargo, hasta el momento, no obtuvieron una respuesta concreta y satisfactoria que proteja a las estudiantes.

El reclamo de las familias y la respuesta del Pellegrini

Según indicaron, cuatro días después de que el escándalo saliera a la luz, autoridades del Pellegrini emitieron un comunicado en el que reconocían la existencia del hecho y sostuvieron que implementarían protocolos vigentes para situaciones de violencia.

Pese a esto, unos días después las familias tuvieron que solicitar formalmente a las autoridades del colegio la aplicación del protocolo y medidas urgentes de protección para las alumnas. La nota fue enviada al Rectorado y al Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución de la que depende el Pellegrini.

Ante la gravedad del caso y la falta de respuestas desde el colegio, varias familias radicaron una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UfedicI) del Ministerio Público Fiscal porteño el 16 de julio.

En un reciente comunicado, subrayaron que recurrieron a la Justicia con el objetivo de que se adopten medidas para impedir que las imágenes circulen en redes sociales, plataformas o sitios de Internet para poder proteger a las víctimas y no para buscar castigos para los implicados.

El 4 de agosto, el colegio comunicó que se habían activado los protocolos y que se mantenían encuentros con los estudiantes y las familias involucradas. Con el paso de los días también anunciaron medidas disciplinarias y restaurativas, restricciones al uso de celulares y capacitaciones sobre violencia digital, salud mental, convivencia y ESI, según publicó La Nación.

Sin embargo, las familias reclaman que, pese al tiempo que transcurrió, todavía no se implementaron medidas claras o efectivas que garanticen la protección de las estudiantes. El malestar llegó al punto que varias desistieron de realizar un viaje escolar debido a que iban a viajar los estudiantes ya identificados por el caso.

Desde el Pellegrini respondieron que “dentro de la escuela hubo denuncia de un hecho general, pero no denuncias individuales, es decir, alguien que acuse a alguien” por lo que solo se llevaron a cabo “acciones de revinculación, con fines reparatorios”.