Nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Ituzaingó: piden ingresar con bolsas translúcidas
Tras una inscripción que alertaba sobre un ataque, la policía inspeccionó el lugar y descartó peligro. El colegio ajustó los accesos.
Una amenaza de tiroteo en el Colegio Belgrano de Ituzaingó generó preocupación y activó un operativo preventivo. La policía descartó peligro en el lugar, pero el colegio reforzó los controles y pidió a los alumnos asistir con bolsas transparentes.
El episodio se conoció a partir de una inscripción encontrada en el Colegio General Manuel Belgrano, ubicado en Alvear y Pirán, que hacía referencia a un posible ataque armado fechado para este miércoles 1 de octubre.
“Tiroteo 1/10/26”, decía la leyenda pintada con Liquid Paper sobre la puerta de madera. La presentación judicial fue enviada por correo electrónico a la justicia y recayó en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, que estaba de turno en la jornada de ayer miércoles.
La denuncia fue radicada el martes 29 de septiembre, al notar la presencia de la inscripción. Ante este escenario, las autoridades activaron un protocolo preventivo con intervención policial en el edificio escolar para inspeccionar el lugar. Tras las diligencias de rigor, se confirmó que no se hallaron elementos peligrosos en la institución.
El mensaje es similar a los que aparecieron en multitud de establecimientos educativos de Buenos Aires y otras provincias en la primera mitad de este año, y que llevaron al gobierno de Axel Kicillof a tomar medidas tanto desde el área educativa como desde la de Seguridad, e incluso a formular denuncias penales.
El comunicado del colegio y el pedido a las familias
Este mediodía, el colegio envió una nota a las familias para llevar “tranquilidad” respecto de lo sucedido. “Estimadas familias: queremos transmitirles tranquilidad. La escuela es un espacio seguro y se encuentra bajo resguardo”, arranca el texto.
En el detalle precisaron que notificaron a las autoridades escolares, radicaron la denuncia y realizaron un control de perímetros y accesos. Además, solicitaron “evitar la aglomeración de personas en la puerta” y confirmaron que centralizarán la entrada de estudiantes con presencia de directivos de todos los niveles.
“Bajo el criterio de prevención institucional, solicitamos temporalmente, hasta nuevo aviso, que los estudiantes ingresen con los útiles escolares en bolsas translúcidas dejando las mochilas habituales en sus casas”, también solicitaron.
Y concluyeron: “continuaremos abordando el proyecto de convivencia haciendo foco en la cultura del cuidado para que cada integrante de la comunidad pueda sentirse escuchado, protegido y responsable del bienestar colectivo”.
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