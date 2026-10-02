Nueva amenaza de tiroteo en una escuela de Ituzaingó: piden ingresar con bolsas translúcidas

El comunicado del colegio y el pedido a las familias

Este mediodía, el colegio envió una nota a las familias para llevar “tranquilidad” respecto de lo sucedido. “Estimadas familias: queremos transmitirles tranquilidad. La escuela es un espacio seguro y se encuentra bajo resguardo”, arranca el texto.

En el detalle precisaron que notificaron a las autoridades escolares, radicaron la denuncia y realizaron un control de perímetros y accesos. Además, solicitaron “evitar la aglomeración de personas en la puerta” y confirmaron que centralizarán la entrada de estudiantes con presencia de directivos de todos los niveles.

“Bajo el criterio de prevención institucional, solicitamos temporalmente, hasta nuevo aviso, que los estudiantes ingresen con los útiles escolares en bolsas translúcidas dejando las mochilas habituales en sus casas”, también solicitaron.

Y concluyeron: “continuaremos abordando el proyecto de convivencia haciendo foco en la cultura del cuidado para que cada integrante de la comunidad pueda sentirse escuchado, protegido y responsable del bienestar colectivo”.