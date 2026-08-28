Detuvieron a "Bebote" Álvarez, histórico jefe de la barra de Independiente

Así trasladaban a "Bebote" Álvarez

Los nuevos procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Salta. Durante los allanamientos, los agentes localizaron a “Bebote” Álvarez y concretaron su detención.

Imágenes del traslado de "Bebote" Álvarez

El histórico jefe de la barra de Independiente quedó a disposición del juez Pablo Yadarola.

Alejandra Monteoliva: “Final del partido para Bebote”

Luego del operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó públicamente la detención y destacó el trabajo realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

El mensaje de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, sostuvo Monteoliva.

La ministra cerró su mensaje con una frase contundente: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.

Imágenes del traslado de "Bebote" Álvarez

Narcotráfico internacional: 27 allanamientos y 11 detenidos

La investigación tuvo una primera etapa en la que se realizaron 27 allanamientos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Salta. Esos procedimientos permitieron detener a once personas que, de acuerdo con los investigadores, formarían parte de la organización.

Además, durante los operativos se secuestraron estupefacientes, divisas, vehículos y distintos dispositivos tecnológicos considerados de interés para la causa.

Se hicieron allanamientos en Buenos Aires y Salta y se detuvo a 11 integrantes de la organización

El análisis posterior de los elementos incautados permitió profundizar la investigación. En particular, se llevó a cabo un estudio forense sobre teléfonos celulares y documentación que permitió identificar a otros presuntos integrantes y colaboradores de la estructura criminal.

Con esa información, los investigadores también pudieron reconstruir movimientos financieros y tareas relacionadas con la logística de la organización, además de establecer conexiones con quienes serían sus principales referentes. Fue durante esa etapa cuando surgió la presunta vinculación de “Bebote” Álvarez con la estructura narcocriminal.

El histórico jefe de la barra de Independiente permanece detenido a disposición de la Justicia. La causa está vinculada con presuntas infracciones a las leyes 23.737 y 22.415, correspondientes, respectivamente, a la normativa sobre estupefacientes y al Código Aduanero.