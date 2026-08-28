Detuvieron a "Bebote" Álvarez, histórico jefe de la barra de Independiente
Está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional, dedicada al tráfico de drogas desde España y Bolivia.
Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barrabrava de Independiente, fue detenido en las últimas horas acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional. Según la investigación de la Policía Federal Argentina (PFA), la estructura se dedicaba al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.
La investigación que derivó en la detención de “Bebote” Álvarez se llevó a cabo a raíz del hallazgo de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Según detallaron fuentes policiales, la droga se encontraba oculta en envases de aceite precedentes de la ciudad de Barcelona, España.
Cómo fue la detención de “Bebote” Álvarez por narcotráfico
A partir de ese operativo, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) comenzaron a reconstruir el funcionamiento de una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.
La causa, supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2, a cargo del juez Pablo Yadarola, con la Secretaría Nº3, encabezada por Damián Mazzucco.
Con varios elementos incorporados a la causa, la Justicia ordenó la detención de Álvarez y dispuso nuevos allanamientos para continuar con la investigación.
Los nuevos procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Salta. Durante los allanamientos, los agentes localizaron a “Bebote” Álvarez y concretaron su detención.
El histórico jefe de la barra de Independiente quedó a disposición del juez Pablo Yadarola.
Alejandra Monteoliva: “Final del partido para Bebote”
Luego del operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó públicamente la detención y destacó el trabajo realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.
“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, “Bebote” Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, sostuvo Monteoliva.
La ministra cerró su mensaje con una frase contundente: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.
Narcotráfico internacional: 27 allanamientos y 11 detenidos
La investigación tuvo una primera etapa en la que se realizaron 27 allanamientos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Salta. Esos procedimientos permitieron detener a once personas que, de acuerdo con los investigadores, formarían parte de la organización.
Además, durante los operativos se secuestraron estupefacientes, divisas, vehículos y distintos dispositivos tecnológicos considerados de interés para la causa.
El análisis posterior de los elementos incautados permitió profundizar la investigación. En particular, se llevó a cabo un estudio forense sobre teléfonos celulares y documentación que permitió identificar a otros presuntos integrantes y colaboradores de la estructura criminal.
Con esa información, los investigadores también pudieron reconstruir movimientos financieros y tareas relacionadas con la logística de la organización, además de establecer conexiones con quienes serían sus principales referentes. Fue durante esa etapa cuando surgió la presunta vinculación de “Bebote” Álvarez con la estructura narcocriminal.
El histórico jefe de la barra de Independiente permanece detenido a disposición de la Justicia. La causa está vinculada con presuntas infracciones a las leyes 23.737 y 22.415, correspondientes, respectivamente, a la normativa sobre estupefacientes y al Código Aduanero.
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