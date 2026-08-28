La cifra que recibe Independiente por la transferencia del Dibu Martínez al Chelsea
El club de Avellaneda se quedará con un porcentaje de la transferencia del arquero argentino, que dejó Aston Villa y firmó contrato con los Blues hasta 2028.
Emiliano “Dibu” Martínez ya tiene nuevo equipo en la Premier League y su transferencia también representa una buena noticia para Independiente. El arquero argentino dejó Aston Villa y se convirtió oficialmente en futbolista de Chelsea, en una operación que le permitirá al club de Avellaneda recibir dinero gracias a los derechos que conserva sobre una futura transferencia.
El movimiento entre los clubes ingleses se cerró por una cifra cercana a los 9 millones de euros, aunque el monto informado para la operación fue de €8.750.000. De esa cantidad, El Rojo recibirá el 1,8 por ciento. La transferencia significa un nuevo capítulo en la carrera del arquero surgido de las divisiones inferiores, que continuará compitiendo en el fútbol inglés después de varios años en Birmingham.
El Dibu Martínez, según el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, ya firmó su contrato con el conjunto azul y se espera la oficialización de su llegada por parte de la institución londinense. El acuerdo tendrá una duración inicial de dos temporadas.
¿Cuánto dinero recibirá Independiente por el pase de Dibu Martínez?
La transferencia del Dibu vuelve a generar un ingreso para Independiente debido al porcentaje que el club conserva sobre una futura venta del arquero. Con una operación valuada en €8.750.000, el 1,8 por ciento correspondiente al club de Avellaneda representa exactamente 157.500 euros.
La cifra resulta significativa para una institución que sigue de cerca cada operación vinculada con futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores. Martínez comenzó su formación en Independiente y posteriormente emigró al fútbol europeo, donde construyó una extensa carrera que incluyó pasos por distintos clubes antes de establecerse definitivamente en la Premier League.
El contrato que firmó el arquero de la Selección Argentina
Los Blues acordaron con Martínez un vínculo inicial por dos temporadas, por lo que su contrato tendrá vigencia hasta mediados de 2028. El acuerdo, además, contempla la posibilidad de extender la relación contractual durante una temporada adicional. Si esa opción se ejecuta, el arquero podría continuar en el conjunto londinense hasta 2029.
El nuevo desafío deportivo llega después de una etapa importante, donde Martínez logró convertirse en uno de los arqueros más reconocidos de la liga inglesa. Su rendimiento también fue determinante para consolidarse como el arquero titular de la Selección Argentina y convertirse en una de las figuras más importantes de la generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022.
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