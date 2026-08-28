La cifra que recibe Independiente por la transferencia del Dibu Martínez al Chelsea

El contrato que firmó el arquero de la Selección Argentina

Los Blues acordaron con Martínez un vínculo inicial por dos temporadas, por lo que su contrato tendrá vigencia hasta mediados de 2028. El acuerdo, además, contempla la posibilidad de extender la relación contractual durante una temporada adicional. Si esa opción se ejecuta, el arquero podría continuar en el conjunto londinense hasta 2029.

El nuevo desafío deportivo llega después de una etapa importante, donde Martínez logró convertirse en uno de los arqueros más reconocidos de la liga inglesa. Su rendimiento también fue determinante para consolidarse como el arquero titular de la Selección Argentina y convertirse en una de las figuras más importantes de la generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022.