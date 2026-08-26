El contratiempo que tuvo Independiente y deja a Jadson Viera en una situación límite

La demora ya comenzó a tener consecuencias. Según el gremio que agrupa a los entrenadores, Independiente se encuentra actualmente en una situación de irregularidad que debe ser solucionada en un plazo máximo de dos presentaciones.

Una de esas oportunidades ya pasó: Viera dirigió ante Independiente Rivadavia. Por eso, el próximo encuentro frente a Gimnasia de Mendoza adquiere una importancia adicional, ya que podría ser la última vez que el uruguayo se siente en el banco si la institución no regulariza su situación.

¿Viera podrá dirigir ante Central Córdoba?

El calendario agrega presión a la dirigencia. Después del partido de este domingo contra Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el equipo deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades.

En las condiciones actuales, Viera podría estar habilitado para dirigir el compromiso ante Gimnasia, pero no el siguiente frente al conjunto santiagueño. Esa posibilidad representa una complicación importante para una conducción que recién comienza a implementar sus ideas y necesita continuidad en el trabajo.