El contratiempo que tuvo Independiente y deja a Jadson Viera en una situación límite
El Rojo todavía debe formalizar la desvinculación del entrenador anterior y el conflicto contractual podría impedir que dirija más allá del próximo partido.
Jadson Viera lleva apenas una semana al frente de Independiente, ya tuvo su estreno oficial y comenzó a trabajar en la reconstrucción de un equipo que busca dejar atrás una etapa irregular. Sin embargo, mientras el nuevo cuerpo técnico intenta avanzar con su proyecto, la dirigencia todavía tiene una cuestión pendiente que puede generar un problema concreto: la salida de Gustavo Quinteros aún no fue formalizada.
El uruguayo ya se sentó en el banco del Rojo en el empate frente a Independiente Rivadavia y prepara el próximo compromiso ante Gimnasia de Mendoza. Pero, desde el punto de vista administrativo, la situación no está completamente regularizada porque el vínculo con Quinteros todavía no fue cerrado.
El problema excede una simple cuestión de papeles. La demora en alcanzar un acuerdo con el entrenador anterior puede generar consecuencias directas para el nuevo ciclo y poner en riesgo la presencia de Viera en el banco de suplentes en las próximas fechas. Por estas horas, en Avellaneda trabajan para resolver la situación antes de que el conflicto termine afectando el normal funcionamiento del equipo.
El conflicto contractual de Independiente con Gustavo Quinteros
La salida de Quinteros quedó definida desde lo deportivo, pero todavía falta completar el aspecto contractual. El entrenador dejó de conducir al equipo y Viera tomó su lugar, aunque formalmente el club todavía debe resolver el vínculo que mantiene con el exdirector técnico.
El escenario tampoco resulta sencillo desde el punto de vista económico. Todo indica que Independiente se encamina a tener que afrontar el pago completo del contrato del entrenador, que se extiende hasta diciembre. La negociación busca establecer de qué manera se concretará esa desvinculación y, mientras no exista un acuerdo definitivo, el trámite permanece abierto.
La demora ya comenzó a tener consecuencias. Según el gremio que agrupa a los entrenadores, Independiente se encuentra actualmente en una situación de irregularidad que debe ser solucionada en un plazo máximo de dos presentaciones.
Una de esas oportunidades ya pasó: Viera dirigió ante Independiente Rivadavia. Por eso, el próximo encuentro frente a Gimnasia de Mendoza adquiere una importancia adicional, ya que podría ser la última vez que el uruguayo se siente en el banco si la institución no regulariza su situación.
¿Viera podrá dirigir ante Central Córdoba?
El calendario agrega presión a la dirigencia. Después del partido de este domingo contra Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el equipo deberá viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades.
En las condiciones actuales, Viera podría estar habilitado para dirigir el compromiso ante Gimnasia, pero no el siguiente frente al conjunto santiagueño. Esa posibilidad representa una complicación importante para una conducción que recién comienza a implementar sus ideas y necesita continuidad en el trabajo.
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