Detuvieron a dos personas acusadas del asesinato de una mujer y su hija en San Luis

La mujer participaba del programa provincial “Familias Solidarias”, una iniciativa destinada a brindar alojamiento temporal a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La causa es llevada adelante por la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, junto a la División Delitos de la Policía provincial, que continúa trabajando para esclarecer el hecho.

El dolor de la familia y el pedido de justicia

El crimen generó una profunda conmoción entre familiares y allegados de las víctimas, quienes expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales. La hija mayor de Vanesa y hermana de Tatiana compartió un pedido de justicia: "Que esto no quede así. Tienen que aparecer los culpables. Por favor, compartan. Que no sea un caso más de homicidio o femicidio".

publicación hija y hermana de las victimas san luis

En otro mensaje, agregó: "Por mi mamá, por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte. Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa. Dios, que se resuelva todo pronto".

Otros familiares y personas cercanas también manifestaron su pesar y acompañaron el reclamo de justicia con palabras de despedida y condolencias, destacando el recuerdo y el cariño hacia ambas mujeres.