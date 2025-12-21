Detuvieron a dos personas acusadas del asesinato de una mujer y su hija en San Luis
Los sospechosos, de haber asesinado a Vanesa Zanni y a su hija Tatiana, fueron capturados en La Pampa tras un operativo conjunto entre fuerzas de distintas provincias.
La Policía de San Luis confirmó la detención de dos personas, acusadas de haber asesinado a puñaladas a Vanesa Zanni, de 45 años, y a su hija Tatiana, de 13.
La Justicia había emitido un pedido de captura para Axel Emiliano Crisito, de 25 años, y Daiana Macarena Peralta, de 21. Desde la fuerza policial indicaron que ambos presentan retraso madurativo y se encontrarían indocumentados, la investigación se inició luego de que se estableciera que los acusados habrían convivido con las víctimas.
Los arrestos se concretaron tras un operativo conjunto con fuerzas de otras jurisdicciones, que permitió localizar a los sospechosos en la provincia de La Pampa, sobre la ruta nacional Nº188, en cercanías de las localidades de Quetrequén y Maisonnave.
El doble homicidio que conmociona a San Luis
Los cuerpos de Vanesa y Tatiana fueron hallados el sábado por la mañana en su vivienda del barrio San José, luego de que una vecina diera aviso al 911 al no poder comunicarse con ellas durante varios días.
La mujer participaba del programa provincial “Familias Solidarias”, una iniciativa destinada a brindar alojamiento temporal a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La causa es llevada adelante por la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, junto a la División Delitos de la Policía provincial, que continúa trabajando para esclarecer el hecho.
El dolor de la familia y el pedido de justicia
El crimen generó una profunda conmoción entre familiares y allegados de las víctimas, quienes expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales. La hija mayor de Vanesa y hermana de Tatiana compartió un pedido de justicia: "Que esto no quede así. Tienen que aparecer los culpables. Por favor, compartan. Que no sea un caso más de homicidio o femicidio".
En otro mensaje, agregó: "Por mi mamá, por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte. Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa. Dios, que se resuelva todo pronto".
Otros familiares y personas cercanas también manifestaron su pesar y acompañaron el reclamo de justicia con palabras de despedida y condolencias, destacando el recuerdo y el cariño hacia ambas mujeres.
