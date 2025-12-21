Javier Milei sorprende con un feriado extra y un descanso de dos días para Navidad: ¿hay fin de semana largo?
Sorpresivamente, el Estado Nacional publicó en el Boletín Oficial el otorgamiento de dos nuevos asuetos para diciembre, que alcanza a una gran cantidad de argentinos.
A pocos días de las celebraciones de fin de año, el Gobierno de Javier Milei definió el esquema de descansos para el cierre del 2025, y a través del Boletín Oficial, sorprendió el pasado lunes al decretar asueto administrativo para los días miércoles 24 y 31 de diciembre.
Sin embargo, la gestión libertaria se mantuvo firme en su política de no otorgar feriados con fines turísticos, descartando el esperado fin de semana largo tras la Navidad.
Con el feriado del jueves 25 de diciembre ya fijado en el calendario como inamovible, gran parte de la población aguardaba una resolución sobre el viernes 26. El deseo de muchos argentinos era contar con un "feriado puente" que permitiera un descanso de cuatro días consecutivos; una posibilidad que finalmente quedó descartada por el Ejecutivo.
La oficialización de los asuetos para las jornadas del 24 y 31 representa un alivio para un importante sector de trabajadores. Esta medida busca facilitar los traslados y preparativos familiares en las horas previas a la Nochebuena y el Año Nuevo, permitiendo que la actividad en la administración pública cese de manera anticipada.
Quiénes tendrán feriado el 24 y 31 de diciembre, antes de Navidad y Año Nuevo.
El Gobierno oficializó, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial este lunes, el otorgamiento de asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días martes 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025.
La medida busca facilitar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pero subraya que cada organismo deberá garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía.
De esta manera, el calendario de fin de año se extiende para los trabajadores del Estado nacional. Los asuetos dispuestos abarcan las vísperas de las dos festividades principales:
- Martes 24 de Diciembre: Víspera de Navidad.
- Miércoles 31 de Diciembre: Víspera de Año Nuevo.
La normativa aclara que, si bien la mayoría de las dependencias públicas nacionales no atenderán al público durante ambas jornadas, el beneficio no es universal.
El decreto instruye expresamente a cada organismo a implementar las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales que no pueden interrumpirse.
Además, el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, las cuales deberán mantener su actividad habitual en esas jornadas.
La decisión del Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de permitir la organización familiar y los traslados en estas fechas tradicionales con la obligación de mantener la prestación de servicios clave.
