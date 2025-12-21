Atacaron en vivo a una periodista de C5N en Roma: "Me secuestró el teléfono"
Una pareja le quitó a la fuerza el celular a Pamela Francescato mientras realizaba una cobertura en vivo para el canal de noticias.
La periodista Pamela Francescato fue atacada en vivo por una pareja de italianos mientras hacía una cobertura para C5N desde Roma, Italia, en la previa a la Nochebuena y Navidad.
El equipo de la corresponsal recorría la zona gastronómica de la Fontana Di Trevi para mostrar cómo se preparaban los locales y los turistas para las fiestas, cuando un hombre intentó quitarle el celular, algo que finalmente hizo una mujer. Los agresores estaban en una de las mesas consumiendo junto a una bebé.
El incidente ocurrió en vivo durante el programa conducido por Néstor Dib, por lo que la tensión en Roma descolocó al equipo en Buenos Aires, hasta que reapareció Francescato y explicó lo sucedido.
"Me secuestraron el teléfono. Estaba filmando en las mesas y estamos en una calle pública, somos periodistas y estamos acreditados. No somos extraños, estamos acreditados para trabajar como periodistas en todo el territorio italiano", remarcó la periodista.
Acto seguido, la cronista concluyó: "Se me acercó el padre de una nenita a decir que estaba filmando a su hija, muy enloquecido, cuando yo estaba filmando las mesas. Y luego vino la madre y me secuestró el teléfono".
