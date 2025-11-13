Volcó un móvil de traslado de la Policía de la Ciudad y tres efectivos resultaron heridos
El vehículo chocó con un camión de reparto en Uspallata y Santa Cruz y dio una vuelta de campana.
Una camioneta de la Policía de la Ciudad chocó con un camión y volcó este jueves por la mañana en el barrio porteño de Parque Patricios. Seis personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a los hospitales Penna y Argerich.
El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Uspallata y Santa Cruz, alrededor de las 10.30. Tal como se puede ver en los videos a los que pudo acceder este medio, la combi de traslado de la policía porteña recibió un fuerte impacto sobre el lado derecho, lo que provocó que el vehículo volcara unos metros más adelante. En tanto, el camión quedó detenido en medio del cruce con su parte delantera totalmente destruida.
De inmediato se hicieron presentes en el lugar los médicos del SAME con once ambulancias, luego de asistir minutos antes a la evacuación de un edificio en el barrio de Retiro a causa de un incendio.
En tanto, Bomberos de la Ciudad procedió al trabajo de rescate de los ocupantes de la camioneta policial, que habían quedado atrapados dentro del vehículo volcado sobre la calzada.
Como consecuencia del choque y vuelco, seis personas - todos hombres mayores de edad - tuvieron que ser asistidos por los médicos. Según confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, de los heridos, tres son policías que sufrieron politraumatismos menores, mientras que los otros son el conductor y dos personas que viajaban en el camión, quienes también padecieron heridas de menor consideración.
De los heridos, cuatro tuvieron que ser trasladados al Hospital Penna, mientras que los restantes dos fueron llevados al Hospital Argerich, todos fuera de peligro.
Crescenti indicó además que el choque se produjo mientras el móvil de la policía se dirigía a un operativo con la sirena encendida, por lo que se analiza si ninguno de los integrantes del camión escuchó el sonido de aviso.
A causa del choque y vuelco, el tránsito en la zona se encontraba totalmente cortado para permitir el trabajo de los equipos de emergencias médicas, así como también de los peritos que ya se encontraban en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar qué originó el accidente.
