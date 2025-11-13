Volcó un móvil de traslado de la Policía de la Ciudad y tres efectivos resultaron heridos

De los heridos, cuatro tuvieron que ser trasladados al Hospital Penna, mientras que los restantes dos fueron llevados al Hospital Argerich, todos fuera de peligro.

choque policia parque patricios

Crescenti indicó además que el choque se produjo mientras el móvil de la policía se dirigía a un operativo con la sirena encendida, por lo que se analiza si ninguno de los integrantes del camión escuchó el sonido de aviso.

choque policia parque patricios

A causa del choque y vuelco, el tránsito en la zona se encontraba totalmente cortado para permitir el trabajo de los equipos de emergencias médicas, así como también de los peritos que ya se encontraban en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar qué originó el accidente.

choque parque patricios