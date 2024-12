Detuvieron a Papá Noel en un control de alcoholemia en Recoleta

En el mismo puesto en donde se produjo un momento de tensión por un infractor que fue sancionado por llevar la patente tapada, también detuvieron a un auto, cuyo conductor era nada menos que Papá Noel.

"Voy a mi casa a disfrutar. Repartí chupetines hoy y alegría a los chicos", dijo el hombre al ser abordado por el periodista de C5N y de otros medios que se encontraban en el lugar.

Al ser consultado sobre si había dado positivo de alcoholemia, Papá Noel explicó que lejos estuvo de ser multado. "Yo no tomo alcohol. Me frenaron porque me vieron lindo", sostuvo, para despertar risas en los periodistas. "No tomo alcohol, no fumo, pero sexo sí", agregó luego.

papa noel control de alcoholemia

Tensión en un control de alcoholemia en vivo en la Ciudad de Buenos Aires

Un rato antes, en plena cobertura del control, se produjo un momento de tensión con un infractor que, si bien no dio positivo en alcoholemia, circulaba con la patente tapada, algo que está prohibido. Si bien reconoció la falta, denunció haber sido maltratado.

"No es manera de hablarle a las personas así. No entiendo cómo ponen a una figura pública, que no saben expresarse. Nos pararon, y el señor con groserías", se quejó indignado el conductor.

Ante la consulta de Munafó sobre por qué lleva la matrícula del auto tapada con un trapo, expresó: "Siempre lo tengo así, no sabía que era malo tenerlo así. Que se lo lleven, no hay problema, pero no es manera de referirse a las personas. Siempre lo tengo así, que me pongan la multa, no hay problema".

control de alcoholemia