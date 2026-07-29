Detuvieron en Paraguay a un ingeniero argentino acusado de intentar captar a una adolescente
El hombre, de 56 años, fue arrestado en Asunción durante un operativo de la Policía Nacional paraguaya luego de que la familia denunciara la desaparición de la joven.
La Justicia de Paraguay investiga a un ciudadano argentino de 56 años, detenido en Asunción tras ser acusado de haber intentado raptar a una adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida por su familia. El procedimiento fue realizado por agentes especializados de la Policía Nacional, que localizaron a la joven en la Costanera Norte de la capital y arrestaron al hombre que se encontraba con ella.
El caso comenzó el viernes, cuando los familiares de la adolescente denunciaron su desaparición luego de que asistiera a una exposición rural. A partir de esa presentación se activó un operativo encabezado por el Departamento Especializado contra la Trata de Personas, Búsqueda de Personas Desaparecidas y Crimen Organizado. La investigación avanzó gracias a un dato clave aportado por la propia adolescente.
Según explicó el comisario Humberto Aquino, la joven logró enviar su ubicación a una amiga, quien inmediatamente informó a las autoridades. Esa información permitió orientar el operativo y localizar el lugar donde se encontraba. Cuando los efectivos llegaron encontraron a la adolescente acompañada por Ariel F. M., un ingeniero argentino de 56 años.
Un ingeniero argentino de 56 años fue detenido en Paraguay por intentar captar a una joven
Los investigadores determinaron que el hombre no tenía ningún vínculo familiar con la menor y, en función de los primeros elementos reunidos, procedieron a detenerlo mientras continúa la investigación. La causa quedó a cargo de la fiscal Isabel Arnold, quien ordenó la detención preventiva del sospechoso por su presunta vinculación con un caso de trata de personas.
Paralelamente, la Fiscalía busca establecer cómo se desarrolló el contacto entre ambos y determinar si podrían existir otras víctimas o posibles delitos relacionados con el expediente.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró distintos elementos que ahora serán incorporados a la investigación. Entre ellos se encuentran prendas de vestir, una cámara filmadora, un teléfono celular y aproximadamente 2,3 gramos de cocaína. Además, peritos de Criminalística realizaron inspecciones sobre la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaba el detenido para buscar evidencias que permitan reconstruir los movimientos previos al operativo.
Tras su detención, el ciudadano argentino rechazó todas las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo que la relación con la adolescente había sido completamente voluntaria. Según declaró durante su comparecencia ante la Fiscalía, ambos se conocieron mediante una aplicación de citas y la joven le manifestó que tenía 19 años y que cursaba estudios universitarios.
Qué declaró el hombre tras su detención
“Para mí tenía 19 años, cursó tercer año de ingeniería comercial”, aseguró el sospechoso durante su declaración. Luego insistió en que también fue engañado por la adolescente y agregó: "A mí me tomaron de boludo".
El detenido también negó haber privado de la libertad a la joven y cuestionó la hipótesis que sostienen los investigadores. “¿Cómo la privé de su libertad? Es una estupidez porque ayer fuimos al Mercado 4 alegremente a comprarle ropa”, afirmó, al tiempo que explicó que ambos se encontraban en un parque de diversiones cuando fueron sorprendidos por el operativo policial.
Asimismo, sostuvo que nunca tuvo contacto con la familia de la adolescente y aseguró que cuenta con registros audiovisuales y conversaciones que, según su versión, demostrarían que la relación entre ambos era consentida y que desconocía que la joven fuera menor de edad.
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