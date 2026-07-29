Detuvieron en Paraguay a un ingeniero argentino acusado de intentar captar a una adolescente

Durante el procedimiento, la Policía secuestró distintos elementos que ahora serán incorporados a la investigación. Entre ellos se encuentran prendas de vestir, una cámara filmadora, un teléfono celular y aproximadamente 2,3 gramos de cocaína. Además, peritos de Criminalística realizaron inspecciones sobre la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaba el detenido para buscar evidencias que permitan reconstruir los movimientos previos al operativo.

Tras su detención, el ciudadano argentino rechazó todas las acusaciones formuladas en su contra y sostuvo que la relación con la adolescente había sido completamente voluntaria. Según declaró durante su comparecencia ante la Fiscalía, ambos se conocieron mediante una aplicación de citas y la joven le manifestó que tenía 19 años y que cursaba estudios universitarios.

Qué declaró el hombre tras su detención

“Para mí tenía 19 años, cursó tercer año de ingeniería comercial”, aseguró el sospechoso durante su declaración. Luego insistió en que también fue engañado por la adolescente y agregó: "A mí me tomaron de boludo".

El detenido también negó haber privado de la libertad a la joven y cuestionó la hipótesis que sostienen los investigadores. “¿Cómo la privé de su libertad? Es una estupidez porque ayer fuimos al Mercado 4 alegremente a comprarle ropa”, afirmó, al tiempo que explicó que ambos se encontraban en un parque de diversiones cuando fueron sorprendidos por el operativo policial.

Asimismo, sostuvo que nunca tuvo contacto con la familia de la adolescente y aseguró que cuenta con registros audiovisuales y conversaciones que, según su versión, demostrarían que la relación entre ambos era consentida y que desconocía que la joven fuera menor de edad.