Un equipo italiano avanzó por Matías Galarza Fonda: cuánto dinero recibiría River por su venta
El club italiano está dispuesto a desembolsar una importante suma por el mediocampista paraguayo, una de las figuras de su selección en el Mundial 2026.
El Mundial 2026 ya quedó atrás y el mercado de pases europeo comenzó a moverse con fuerza. Uno de los jugadores que despertó el interés de varios clubes es Matías Galarza Fonda, quien tuvo una destacada actuación con la Selección de Paraguay y ahora podría continuar su carrera en la Serie A.
El mediocampista paraguayo fue una de las grandes figuras de su seleccionado, que sorprendió al eliminar a Alemania en los 16avos de final y luego cayó ajustadamente ante Francia en los octavos del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Antes del inicio de la Copa del Mundo, River había informado que Galarza Fonda integraba la lista de futbolistas transferibles y apartados del plantel. Ni siquiera su gran rendimiento durante el Mundial modificó los planes de la dirigencia, que continúa buscando una venta definitiva para el volante. Sin embargo, su cotización se incrementó considerablemente tras el torneo, algo que en Núñez celebran. el Millonario posee el 70% de la ficha del jugador y pretende concretar una transferencia importante en este mercado de pases.
Bologna avanzó por Matías Galarza Fonda: cuánto dinero recibiría River por su venta
En las últimas horas, Bologna avanzó formalmente por el paraguayo y estaría dispuesto a pagar seis millones de euros por su pase. En caso de concretarse la operación por ese monto, el Millonario recibiría 4,2 millones de euros correspondientes al porcentaje que posee sobre los derechos económicos del futbolista.
El interés del conjunto italiano no es nuevo. Desde Europa vienen siguiendo de cerca la evolución del mediocampista y consideran que su desempeño en el Mundial terminó de confirmar su potencial para dar el salto a una de las principales ligas del continente. Por su parte, el representante del jugador, Regis Márques, había anticipado días atrás que existían varias ofertas sobre la mesa.
"Tenemos varias ofertas por Matías Galarza. Voy a reunirme con Mati el lunes o martes para ver las opciones. Una de ellas es Italia. Quiero llevarle de dos a tres propuestas y luego se las acercamos a River", aseguró en diálogo con Fútbol a lo Grande.
Todo indica que el futuro del paraguayo estará lejos del fútbol argentino. Bologna aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios y River aguarda por una oferta formal que le permita cerrar una nueva venta en un mercado de pases que promete seguir entregando novedades.
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