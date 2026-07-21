Un equipo italiano avanzó por Matías Galarza Fonda: cuánto dinero recibiría River por su venta

"Tenemos varias ofertas por Matías Galarza. Voy a reunirme con Mati el lunes o martes para ver las opciones. Una de ellas es Italia. Quiero llevarle de dos a tres propuestas y luego se las acercamos a River", aseguró en diálogo con Fútbol a lo Grande.

Todo indica que el futuro del paraguayo estará lejos del fútbol argentino. Bologna aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios y River aguarda por una oferta formal que le permita cerrar una nueva venta en un mercado de pases que promete seguir entregando novedades.