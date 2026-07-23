La Justicia paraguaya volvió a procesar a Edgardo Kueider y ordenó otra prisión preventiva

La acusación sostiene que dicha maniobra se habría realizado mediante sociedades como Golsur S.A. y Exclusiva EAS, que, según la Fiscalía, formaban parte de una presunta "ingeniería jurídica y patrimonial" destinada a ocultar la procedencia de los fondos.

Siempre de acuerdo con la investigación, ese esquema habría servido para adquirir de manera irregular seis departamentos de alta gama y varias cocheras ubicados en el barrio Las Mercedes, uno de los sectores más exclusivos de Asunción. Los fiscales sospechan que las operaciones fueron financiadas con dinero de presunto origen ilícito.

A esta nueva causa se suma otro frente judicial que también mantiene comprometida la situación del exsenador. Además del proceso abierto en Paraguay, existe un pedido de extradición presentado por la Justicia argentina para que Kueider sea trasladado al país y responda por investigaciones vinculadas a presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La solicitud fue impulsada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante una causa en Argentina en la que también se analizan movimientos patrimoniales y financieros del exlegislador.