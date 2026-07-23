La Justicia paraguaya volvió a procesar a Edgardo Kueider y ordenó otra prisión preventiva
Un juez dispuso que permanezca bajo prisión preventiva domiciliaria en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, mientras continúa detenido tras la causa por el intento de ingresar al país con USD 200.000 sin declarar.
La situación judicial de Edgardo Kueider continúa agravándose en Paraguay. Este jueves, la Justicia de ese país dictó una nueva prisión preventiva contra el exsenador nacional, esta vez en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos. La resolución fue adoptada por el juez Humberto Otazú, quien ordenó que la medida se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La decisión representa un nuevo capítulo en el complejo escenario judicial que enfrenta el exlegislador, quien permanece privado de su libertad desde diciembre de 2024, cuando fue detenido al intentar ingresar a territorio paraguayo con una importante suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras.
Aquel episodio marcó el inicio de una investigación que derivó en distintas causas penales. Según la acusación, Kueider intentó cruzar la frontera transportando aproximadamente 200.000 dólares en efectivo sin realizar la correspondiente declaración, una situación que dio lugar al proceso por tentativa de contrabando.
Edgardo Kueider, cada vez más complicado
Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía paraguaya amplió la investigación hacia un presunto circuito de lavado de activos, al considerar que existían elementos suficientes para analizar el origen de los fondos y su eventual utilización en operaciones inmobiliarias dentro del país. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Kueider y su pareja habrían recurrido a una estructura societaria integrada por empresas consideradas de pantalla para canalizar dinero cuyo origen se encuentra bajo investigación.
La acusación sostiene que dicha maniobra se habría realizado mediante sociedades como Golsur S.A. y Exclusiva EAS, que, según la Fiscalía, formaban parte de una presunta "ingeniería jurídica y patrimonial" destinada a ocultar la procedencia de los fondos.
Siempre de acuerdo con la investigación, ese esquema habría servido para adquirir de manera irregular seis departamentos de alta gama y varias cocheras ubicados en el barrio Las Mercedes, uno de los sectores más exclusivos de Asunción. Los fiscales sospechan que las operaciones fueron financiadas con dinero de presunto origen ilícito.
A esta nueva causa se suma otro frente judicial que también mantiene comprometida la situación del exsenador. Además del proceso abierto en Paraguay, existe un pedido de extradición presentado por la Justicia argentina para que Kueider sea trasladado al país y responda por investigaciones vinculadas a presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La solicitud fue impulsada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante una causa en Argentina en la que también se analizan movimientos patrimoniales y financieros del exlegislador.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario