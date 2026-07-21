Confirman que el nene entrevistado en Paraguay no es Loan Peña
El SIFEBU confirmó que no se trata del menor desaparecido hace dos años en Corrientes. Todos los detalles del caso.
El Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la provincia de Formosa confirmó que el nene entrevistado durante una exposición en Paraguay no es Loan Peña. La hipótesis se descartó tras realizar análisis morfológicos y verificar una serie de pruebas.
La pista había surgido durante el fin de semana luego de que se difundiera un video en el que entrevistaban a un menor, que dijo llamarse Ramiro y que vestía una camiseta de la Selección argentina. El parecido físico con Loan llevó a que muchos usuarios en redes sociales aseguraran que se trataba del nene desaparecido hace dos años en la localidad correntina de 9 de Julio.
A raíz de la viralización del video, los padres del niño se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades argentinas en Clorinda, provincia de Formosa, y se pudieron a disposición.
“A raíz de la alta difusión que tuvo, sobre todo en redes sociales, el caso llegó a oídos y ojos de la madre, quien se presentó a las autoridades argentinas”, precisó Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Policía de Paraguay.
A partir de entonces, personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) de Argentina se contactó con la Policía paraguaya y emitió la documentación que confirmaba que el niño no era Loan.
Los detalles del caso
El caso tomó notoriedad el domingo cuando la señal Unicanal de la televisión paraguaya mostró la entrevista a un nene identificado como Ramiro durante la cobertura de la Expoferia Roque Alonso de Paraguay. A partir de entonces, las imágenes se viralizaron en redes sociales de tal manera que el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas se presentó en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para iniciar las verificaciones.
Con el avance de la investigación, la jefatura de la división Interpol Paraguay, bajo la conducción del comisario principal Julio Maldonado, procesó imágenes de las cámaras de seguridad del predio, procedimiento que contó con la cooperación de peritos informáticos de Colombia.
Según trascendió, el análisis morfológico arrojó un 88% de coincidencia biométrica entre el niño de la feria y la ficha de búsqueda de Loan.
"Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro", expresaron las fuentes.
Maldonado aclaró, no obstante, que ese porcentaje resultó insuficiente: “Los estándares técnicos del sistema exigen un rango mínimo del 90% en adelante para otorgar una certeza absoluta desde el punto de vista pericial”, señaló y recordó que los únicos métodos con validez jurídica indiscutible son las huellas dactiloscópicas y el mapa genético de ADN.
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