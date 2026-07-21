Confirman que el nene entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

Los detalles del caso

El caso tomó notoriedad el domingo cuando la señal Unicanal de la televisión paraguaya mostró la entrevista a un nene identificado como Ramiro durante la cobertura de la Expoferia Roque Alonso de Paraguay. A partir de entonces, las imágenes se viralizaron en redes sociales de tal manera que el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas se presentó en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para iniciar las verificaciones.

Con el avance de la investigación, la jefatura de la división Interpol Paraguay, bajo la conducción del comisario principal Julio Maldonado, procesó imágenes de las cámaras de seguridad del predio, procedimiento que contó con la cooperación de peritos informáticos de Colombia.

Según trascendió, el análisis morfológico arrojó un 88% de coincidencia biométrica entre el niño de la feria y la ficha de búsqueda de Loan.

"Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro", expresaron las fuentes.

Maldonado aclaró, no obstante, que ese porcentaje resultó insuficiente: “Los estándares técnicos del sistema exigen un rango mínimo del 90% en adelante para otorgar una certeza absoluta desde el punto de vista pericial”, señaló y recordó que los únicos métodos con validez jurídica indiscutible son las huellas dactiloscópicas y el mapa genético de ADN.