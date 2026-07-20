Caso Loan Peña: investigan a un nene tras un video grabado en Paraguay

“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre”, detalló Vera.

Analizan las características físicas del menor

Entre los aspectos que buscan corroborar se encuentra la presencia de algunas características físicas incluidas en la alerta internacional emitida por la desaparición de Loan, como una cicatriz en la zona del remolino de la cabeza.

Buscan corroborar la identidad del menor y descartar cualquier posible vínculo con la investigación por la desaparición de Loan

“En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”, precisó Vera.

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, los investigadores no encontraron indicios que permitan sospechar que el niño estuviera siendo retenido contra su voluntad o atravesando una situación de riesgo. Además, las primeras averiguaciones indican que habría asistido a la exposición acompañado por familiares o personas cercanas.

Las autoridades también aclararon que el hecho de que el menor se mostrara reservado frente a las cámaras no constituye un elemento suficiente para relacionarlo con una situación irregular. Por ese motivo, remarcaron que cualquier hipótesis debe sustentarse en pruebas concretas y no únicamente en un parecido físico observado en un video.

Como parte de la investigación, la Policía comenzó a recopilar imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores de la Expo 2026. El análisis de ese material permitirá reconstruir el recorrido realizado por el niño, identificar a las personas que lo acompañaban y establecer sus horarios de ingreso y salida del predio.

Juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna. Por su desaparición hay un juicio en curso que tiene como principales imputados a Laudelina Peña, tía del nene, a Bernardino Antonio Benítez, a María Victoria Caillava y su marido Carlos Guido Pérez, a Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y al comisario Walter Adrián Maciel.

Según la acusación, los siete acusados habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva.