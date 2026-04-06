Detuvieron a un adolescente de 16 años por encubrir al tirador de la escuela de San Cristóbal
El menor quedó a disposición de la Justicia, que ahora busca establecer qué grado de conocimiento tenía sobre el ataque antes de que ocurriera.
La Policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años acusado de encubrir al alumno que asesinó a un compañero en una escuela de San Cristóbal, con quien mantenía un vínculo.
El menor fue aprehendido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, bajo la figura de encubrimiento. La Justicia busca determinar qué grado de conocimiento tenía sobre el ataque antes de que ocurriera y se espera que pueda declarar en las próximas horas.
La detención se produjo en medio de un amplio operativo de asistencia desplegado por el gobierno provincial para acompañar a la comunidad educativa y a los vecinos tras el crimen ocurrido en la Escuela Mariano Moreno. En paralelo, las autoridades avanzan en la planificación del regreso a clases.
El abordaje incluye contención psicológica, espacios de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y personal escolar. También se organizan reuniones entre funcionarios y autoridades educativas para definir cómo será la vuelta a las aulas y las estrategias de acompañamiento.
El sábado, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la localidad junto al ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. Durante la recorrida, mantuvo encuentros con los padres de Ian Cabrera, el alumno asesinado, con familiares de otro estudiante herido y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40.
Como parte de las medidas adoptadas, este lunes 6 y martes 7 de abril se suspendieron las clases en todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, de todos los niveles. Además, la Escuela Nº40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias del Ministerio Público de la Acusación.
Desde el Ministerio de Educación informaron que el regreso será progresivo y que el esquema se comunicará oficialmente según lo que disponga la Justicia. En los próximos días se realizarán encuentros entre funcionarios y equipos directivos para definir dispositivos de contención y propuestas pedagógicas que permitan sostener los aprendizajes durante la suspensión de clases.
Además, se reforzará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo. También habrá instancias específicas con directivos de la Escuela Nº40 y supervisores de todos los niveles.
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