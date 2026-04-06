Detuvieron a un adolescente de 16 años por encubrir al tirador de la escuela de San Cristóbal

Como parte de las medidas adoptadas, este lunes 6 y martes 7 de abril se suspendieron las clases en todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, de todos los niveles. Además, la Escuela Nº40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias del Ministerio Público de la Acusación.

Desde el Ministerio de Educación informaron que el regreso será progresivo y que el esquema se comunicará oficialmente según lo que disponga la Justicia. En los próximos días se realizarán encuentros entre funcionarios y equipos directivos para definir dispositivos de contención y propuestas pedagógicas que permitan sostener los aprendizajes durante la suspensión de clases.

Además, se reforzará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente para asistir al personal educativo. También habrá instancias específicas con directivos de la Escuela Nº40 y supervisores de todos los niveles.