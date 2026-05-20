Rosario: liberaron al hijo del dueño del bar Pago del Sur, que había sido acusado por su muerte
A pesar de la sospecha inicial, la fiscalía de Rosario descartó por ahora la participación de terceros en el deceso de Hugo Grasso, dueño del histórico bar.
La Justicia de Santa Fe dispuso la liberación de Ramiro Grasso, el hijo del dueño del bar rosarino Pago del Sur que había sido detenido el martes de esta semana en conexión con la muerte de su padre.
Hugo Grasso, de 61 años, falleció el lunes de esta semana por un disparo en el abdomen. En el momento de su muerte estaba solo en su dormitorio, pero su hijo Ramiro estaba a pocos metros, en el living de la casa ubicada sobre la calle Bonpland.
Así lo relató el propio Ramiro Grasso al momento de atender a los efectivos policiales que acudieron sobre el mediodía a su llamado al 911 tras escuchar "un ruido fuerte", que resultó ser el disparo efectuado con un arma que luego fue hallada en el cajón de un mueble.
Con esa escena en el domicidio, que está ubicado a metros del icónico bar del sur de Rosario, la Policía recopiló pruebas y la fiscal Paula Barros resolvió detener al hombre de 34 años en conexión con la muerte de su padre y ordenó un dermotest para comprobar si había manipulado un arma en las últimas horas.
Los investigadores policiales también se concentraron en la trayectoria balística y en los rastros de pólvora encontrados en Grasso (padre), que indicarían que se trató de una herida autoinflingida, según informó el medio La Capital de Rosario.
Voceros de la Fiscalía Regional 2 de Rosario informaron al medio local que "el análisis de trayectoria balística teniendo en cuenta los datos aportados y rastros de pólvora dan cuenta que el disparo pudo ser autoinfligido".
Por el momento la investigación seguirá su curso en la Justicia santafesina, pero los efectivos policiales dejarán de custodiar la vivienda sobre la calle Bonpland al entender que no se trata de la escena de un crimen.
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