Rosario: liberaron al hijo del dueño del bar Pago del Sur, que había sido acusado por su muerte

Los investigadores policiales también se concentraron en la trayectoria balística y en los rastros de pólvora encontrados en Grasso (padre), que indicarían que se trató de una herida autoinflingida, según informó el medio La Capital de Rosario.

Voceros de la Fiscalía Regional 2 de Rosario informaron al medio local que "el análisis de trayectoria balística teniendo en cuenta los datos aportados y rastros de pólvora dan cuenta que el disparo pudo ser autoinfligido".

Por el momento la investigación seguirá su curso en la Justicia santafesina, pero los efectivos policiales dejarán de custodiar la vivienda sobre la calle Bonpland al entender que no se trata de la escena de un crimen.