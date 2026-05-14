Liberaron al supuesto cómplice por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal
El sospechoso de cooperar con el tirador de 15 años quedó en libertad tras permanecer un mes encarcelado.
Transcurrido un mes de la tragedia que conmocionó a la provincia de Santa Fe, donde el adolescente Ian Cabrera (13) perdió la vida tras un tiroteo escolar, la Justicia le otorgó la libertad al joven señalado como cooperador del autor material.
El sospechoso, de 16 años, se encontraba bajo arresto por su presunta vinculación con el ataque ocurrido en la Escuela Nº40 de San Cristóbal.
Fuentes del caso indicaron que el menor enfrentaba cargos por encubrimiento, además de haber sido imputado como partícipe del homicidio y por dos intentos de asesinato. Este beneficio judicial se produce en un contexto de fuerte debate, dado que el tirador principal, Gino C. (15), permanece fuera del alcance de la justicia penal debido a que la nueva ley penal juvenil aún no es aplicable a su rango etario, pese a haber ingresado al establecimiento con una escopeta.
El sangriento episodio no solo terminó con la vida de Cabrera, sino que dejó un saldo de ocho estudiantes con heridas de diversa gravedad. Por su rol en los hechos, el cómplice cumplía una prisión preventiva de 90 días en un centro especializado desde principios de abril.
No obstante, la situación procesal cambió drásticamente luego de que el abogado defensor, Pedro Busíco, interpusiera un recurso ante el juez Matías Drivet. El magistrado dio lugar al pedido y revocó la medida de encierro al calificarla como "desproporcionada" para las características del imputado menor de edad.
Por el contrario, el Ministerio Público de la Acusación sostiene que el ataque no fue un hecho aislado ni impulsivo. Para los fiscales, existe evidencia de una organización previa y aseguran que el móvil del crimen está "atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares" que aún deben ser esclarecidos.
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