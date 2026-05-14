Liberaron al supuesto cómplice por el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El sangriento episodio no solo terminó con la vida de Cabrera, sino que dejó un saldo de ocho estudiantes con heridas de diversa gravedad. Por su rol en los hechos, el cómplice cumplía una prisión preventiva de 90 días en un centro especializado desde principios de abril.

No obstante, la situación procesal cambió drásticamente luego de que el abogado defensor, Pedro Busíco, interpusiera un recurso ante el juez Matías Drivet. El magistrado dio lugar al pedido y revocó la medida de encierro al calificarla como "desproporcionada" para las características del imputado menor de edad.

Por el contrario, el Ministerio Público de la Acusación sostiene que el ataque no fue un hecho aislado ni impulsivo. Para los fiscales, existe evidencia de una organización previa y aseguran que el móvil del crimen está "atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares" que aún deben ser esclarecidos.