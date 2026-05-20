Detuvieron a "los atrevidos": menores robaron un auto y publicaron los videos en las redes
Los cuatro integrantes de la banda tienen entre 14 y 16 años. Fueron arrestados en Avellaneda tras allanamientos de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense.
“¡Arriba los atrevidos!”. Así celebraba un grupo de delincuentes de entre 14 y 16 años luego de robar un auto en el barrio porteño de Barracas y subir el video a las redes sociales. El festejo les duró poco y fueron detenidos en Avellaneda tras allanamientos en conjunto realizados por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense.
La investigación se originó tras un brutal asalto ocurrido el 30 de abril pasado, cuando la banda, a punto de pistola, le robó un Jeep Renegade a una mujer a la salida de una carnicería situada en la calle Arzobispo Espinosa al 1500.
Tras la denuncia, los detectives buscaron en las cámaras de seguridad de la Ciudad y privadas, y reconstruyeron los hechos a partir de las imágenes. En los videos pudieron observar a tres delincuentes que esperaban en el umbral de una casa aledaña al comercio donde había ingresado la víctima, y a otros dos listos para interceptarla.
Como si fuera poco, una vez concretado el robo del vehículo, los delincuentes se filmaron a bordo del Renegade y subieron el video en Instagram. “Arriba los atrevidos” y “jueves de Jeep”, fueron los mensajes que acompañaron la filmación.
Se determinó, además, que los propios miembros de la banda se hacía llamar “los atrevidos" y que solían publicar videos en las redes sociales con los resultados de sus delitos.
Así cayó la banda de menores en Avellaneda
A partir de un rastrillaje, los investigadores lograron ubicar ocho domicilios en los que podrían estar los menores y se dispusieron los allanamientos, siete de ellos en Dock Sud, y el restante en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda.
Durante los operativos no solo se logró detener a los cuatro menores, sino que se secuestraron dos réplicas de arma de fuego, ropas vinculadas a los hechos y llaves de autos de alta gama. En este sentido, se investiga ahora el robo a otros vehículos en la zona por parte de los menores delincuentes.
Los allanamientos fueron llevados a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires seccionales de Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Berazategui y Quilmes.
Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Amalia Fontinovo. También participaron el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 del Departamento Judicial de Avellaneda.
Según las fuentes policiales, el juzgado de Menores dispuso que el imputado de 16 años sea trasladado al Instituto Inchausti, mientras que el resto de los menores fueron notificados y quedaron en libertad.
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