Detuvieron a "los atrevidos": menores robaron un auto y publicaron los videos en las redes

Se determinó, además, que los propios miembros de la banda se hacía llamar “los atrevidos" y que solían publicar videos en las redes sociales con los resultados de sus delitos.

Así cayó la banda de menores en Avellaneda

A partir de un rastrillaje, los investigadores lograron ubicar ocho domicilios en los que podrían estar los menores y se dispusieron los allanamientos, siete de ellos en Dock Sud, y el restante en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda.

atrevidos Algunos de los elementos secuestrados por la Policía durante los allanamientos en Avellaneda

Durante los operativos no solo se logró detener a los cuatro menores, sino que se secuestraron dos réplicas de arma de fuego, ropas vinculadas a los hechos y llaves de autos de alta gama. En este sentido, se investiga ahora el robo a otros vehículos en la zona por parte de los menores delincuentes.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires seccionales de Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Berazategui y Quilmes.

Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N° 13, a cargo de la Dra. Amalia Fontinovo. También participaron el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 del Departamento Judicial de Avellaneda.

Según las fuentes policiales, el juzgado de Menores dispuso que el imputado de 16 años sea trasladado al Instituto Inchausti, mientras que el resto de los menores fueron notificados y quedaron en libertad.