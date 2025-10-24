Día del Diseñador Gráfico en Argentina: por qué se celebra el 24 de octubre
Esta jornada homenajea la innovación y el impacto de quienes, a través de su arte, comunican y generan emociones, convirtiendo cada proyecto en una experiencia visual única.
El Día del Diseñador Gráfico en la Argentina se conmemora el 24 de octubre, con el objetivo de destacar la labor a todos los profesionales que trabajan en la visual, imagen y creación de piezas que forman parte de la vida cotidiana de las personas. Gracias al avance de las redes sociales y tecnología, esta formación adoptó nuevos campos de estudio y trabajo, por lo que ganó gran popularidad en los últimos años.
El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales, con objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las comunicaciones gráficas.
Para un mundo que cada vez se hace más ávido de imágenes y mensajes que tengan calidad artística, el trabajo de un diseñador gráfico es de vital importancia. Su utilidad no sólo radica en “embellecer” el afiche, sino que es un aliado fundamental del comunicador para expresar lo mejor posible una idea.
Por qué se celebra hoy el Día del Diseñador Gráfico en Argentina
Cada 24 de octubre, en Argentina, se conmemora el Día del Diseñador Gráfico, una celebración que tiene sus raíces en un hito clave para la historia de esta disciplina en el país. La fecha se estableció en honor a Haydée Strimatter, la primera persona en Argentina en obtener el título de diseñadora gráfica.
El diseño gráfico comenzó a reconocerse como una disciplina profesional en el país a partir de esta graduación, lo que llevó a que casi una década después, en 1975, los directores de las carreras de diseño de Mendoza y La Plata, el profesor Mario Delhez y el diseñador industrial Ricardo Denegri, decidieran institucionalizar el 24 de octubre como el día del diseñador gráfico en Argentina.
Aunque a nivel global el Día Mundial del Diseño se celebra el 27 de abril, por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (Icograda) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Argentina se ha mantenido esta fecha de octubre para honrar el aporte local a la profesión.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario