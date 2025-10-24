Día del Diseñador Gráfico en Argentina: por qué se celebra el 24 de octubre

El diseño gráfico comenzó a reconocerse como una disciplina profesional en el país a partir de esta graduación, lo que llevó a que casi una década después, en 1975, los directores de las carreras de diseño de Mendoza y La Plata, el profesor Mario Delhez y el diseñador industrial Ricardo Denegri, decidieran institucionalizar el 24 de octubre como el día del diseñador gráfico en Argentina.

Aunque a nivel global el Día Mundial del Diseño se celebra el 27 de abril, por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (Icograda) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Argentina se ha mantenido esta fecha de octubre para honrar el aporte local a la profesión.