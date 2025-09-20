Día del Jubilado en Argentina: por qué se celebra el 20 de septiembre

En la jornada de este sábado, Argentina conmemora el Día Nacional del Jubilado, una fecha que recuerda la sanción de la Ley 4.349, promulgada el 20 de septiembre de 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta normativa histórica dio origen al primer sistema previsional del país, creando la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados públicos nacionales. Desde entonces, el 20 de septiembre se convirtió en una oportunidad para reconocer y homenajear a quienes han dedicado gran parte de su vida al trabajo.