Créditos ANSES para jubilados: cómo solicitar hasta $3.000.000

Requisitos para acceder a los créditos

Pero antes de solicitarlo, es importante que cada adulto cumpla con estos requisitos:

Ser beneficiario de una jubilación, pensión, AUH o SUAF.

Recibir los haberes mensuales a través del Banco Nación o del Banco Provincia.

Contar con CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada en la entidad correspondiente.

Tener al menos 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio, sin deudas pendientes ni moras actuales.

Banco Nación y Banco Provincia: cómo pueden solicitar los créditos los jubilados

Si bien el crédito se puede gestionar de manera 100% digital, es posible empezar el trámite online y completarlo presencialmente. Estos son los pasos a seguir:

Banco Provincia

Acceder a la plataforma de home banking con usuario y contraseña. Ir a la sección de “Préstamos” y abrir el simulador. Ingresar el monto que se desea solicitar y el plazo de pago. Enviar la solicitud de manera digital. Recibir la acreditación del crédito en la cuenta en un máximo de 48 horas hábiles.

Banco Nación