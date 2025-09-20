Créditos ANSES para jubilados: cómo solicitar hasta $3.000.000
Solo son dos las entidades bancarias que ofrecen este préstamo, que es con cuotas fijas y en un plazo de hasta 72 meses. Los detalles en la nota.
Además de conocerse un incremento en los haberes de jubilados, pensionados y programas sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) también anunció un crédito solo para adultos mayores. Este préstamo es con cuotas fijas y en un plazo de 72 meses.
El Banco Nación y el Banco Provincia son las entidades que lanzaron estas nuevas líneas de crédito destinadas a jubilados y pensionados. Estos préstamos personales ofrecen montos de hasta $3.000.000, con tasas reducidas y acreditación inmediata en la cuenta bancaria.
Créditos de Banco Nación y Banco Provincia: cuáles son las diferencias
Los jubilados y pensionados que cobran en el Banco Nación o en el Banco Provincia pueden acceder a créditos personales, aunque con diferencias a tener en cuenta. El Nación ofrece hasta $3.000.000, mientras que el Provincia tiene un tope de $2.500.000.
Si bien ambos permiten elegir plazos de 12 a 72 meses con cuotas fijas, el Nación suele acreditar los fondos en 24 a 48 horas, algo más rápido que el Provincia.
Requisitos para acceder a los créditos
Pero antes de solicitarlo, es importante que cada adulto cumpla con estos requisitos:
- Ser beneficiario de una jubilación, pensión, AUH o SUAF.
- Recibir los haberes mensuales a través del Banco Nación o del Banco Provincia.
- Contar con CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada en la entidad correspondiente.
- Tener al menos 18 años y residir en Argentina.
- Mantener un buen historial crediticio, sin deudas pendientes ni moras actuales.
Banco Nación y Banco Provincia: cómo pueden solicitar los créditos los jubilados
Si bien el crédito se puede gestionar de manera 100% digital, es posible empezar el trámite online y completarlo presencialmente. Estos son los pasos a seguir:
Banco Provincia
- Acceder a la plataforma de home banking con usuario y contraseña.
- Ir a la sección de “Préstamos” y abrir el simulador.
- Ingresar el monto que se desea solicitar y el plazo de pago.
- Enviar la solicitud de manera digital.
- Recibir la acreditación del crédito en la cuenta en un máximo de 48 horas hábiles.
Banco Nación
- Ingresar al home banking o a la app del banco.
- Ir a la sección de “Préstamos personales”.
- Completar el simulador indicando el monto y el plazo elegido.
- Confirmar la solicitud usando la clave digital.
- Recibir el crédito en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.
