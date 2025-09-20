MinutoUno

Créditos ANSES para jubilados: cómo solicitar hasta $3.000.000

Solo son dos las entidades bancarias que ofrecen este préstamo, que es con cuotas fijas y en un plazo de hasta 72 meses. Los detalles en la nota.

Además de conocerse un incremento en los haberes de jubilados, pensionados y programas sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) también anunció un crédito solo para adultos mayores. Este préstamo es con cuotas fijas y en un plazo de 72 meses.

El Banco Nación y el Banco Provincia son las entidades que lanzaron estas nuevas líneas de crédito destinadas a jubilados y pensionados. Estos préstamos personales ofrecen montos de hasta $3.000.000, con tasas reducidas y acreditación inmediata en la cuenta bancaria.

Créditos de Banco Nación y Banco Provincia: cuáles son las diferencias

anses jubilados
Los jubilados y pensionados que cobran en el Banco Nación o en el Banco Provincia pueden acceder a créditos personales, aunque con diferencias a tener en cuenta. El Nación ofrece hasta $3.000.000, mientras que el Provincia tiene un tope de $2.500.000.

Si bien ambos permiten elegir plazos de 12 a 72 meses con cuotas fijas, el Nación suele acreditar los fondos en 24 a 48 horas, algo más rápido que el Provincia.

Requisitos para acceder a los créditos

Pero antes de solicitarlo, es importante que cada adulto cumpla con estos requisitos:

  • Ser beneficiario de una jubilación, pensión, AUH o SUAF.
  • Recibir los haberes mensuales a través del Banco Nación o del Banco Provincia.
  • Contar con CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada en la entidad correspondiente.
  • Tener al menos 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio, sin deudas pendientes ni moras actuales.

Banco Nación y Banco Provincia: cómo pueden solicitar los créditos los jubilados

Si bien el crédito se puede gestionar de manera 100% digital, es posible empezar el trámite online y completarlo presencialmente. Estos son los pasos a seguir:

Banco Provincia

  1. Acceder a la plataforma de home banking con usuario y contraseña.
  2. Ir a la sección de “Préstamos” y abrir el simulador.
  3. Ingresar el monto que se desea solicitar y el plazo de pago.
  4. Enviar la solicitud de manera digital.
  5. Recibir la acreditación del crédito en la cuenta en un máximo de 48 horas hábiles.

Banco Nación

  1. Ingresar al home banking o a la app del banco.
  2. Ir a la sección de “Préstamos personales”.
  3. Completar el simulador indicando el monto y el plazo elegido.
  4. Confirmar la solicitud usando la clave digital.
  5. Recibir el crédito en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

