Reintegro para jubilados de ANSES: la sorpresa económica que llega en septiembre
Se trata de un programa novedoso confirmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activó una devolución de dinero para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se trata de un programa de reintegros confirmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En paralelo, se avanza con el calendario de pagos de septiembre, que incluye el aumento del 1,6% en los haberes y un bono de $70.000 para reforzar los ingresos.
De qué se tratan los reintegros
Los jubilados y pensionados podrán tener una devolución de dinero a partir del programa Beneficios Anses del Ministerio de Capital Humano.
La iniciativa, que tiene el objetivo de mejorar sus ingresos y capacidad de compra, ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país y hasta un 20% de reintegro. De esta manera, cuando los jubilados realicen compras en los comercios adheridos, se les devolverá una parte del dinero.
Los reintegros son:
- 10% en compras de supermercados.
- 20% en higiene y perfumería.
- 5% adicional para quienes cobren en el Banco Nación y hagan sus compras con MODO.
Cómo chequear si te corresponde
Para saber si sos parte del programa Beneficios Anses, seguí estos pasos:
- Ingresá a https://www.anses.gob.ar/beneficios-anses.
- Escribí tu DNI y seleccioná el botón “Consultar”.
- El sistema arrojará el resultado: “Los beneficios Anses aplican / no aplican a tu DNI”.
En el mismo link se pueden consultar los comercios adheridos y qué días tienen descuento.
