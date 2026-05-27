Día de la Higiene Menstrual: 5 claves para hablar sobre menstruación con niñas, niños y adolescentes
Herramientas y recomendaciones para que familias y escuelas puedan abordar la menstruación de forma natural, sin tabúes y desde edades tempranas
Aunque la menstruación forma parte de un proceso natural del cuerpo, todavía existen silencios, vergüenza y desinformación en torno al tema. Muchas veces, niñas y adolescentes atraviesan sus primeros cambios corporales sin información clara, mientras que familias y docentes no siempre cuentan con herramientas para acompañar estas conversaciones.
“Todavía existen muchos mitos sobre el período. Algunos de los más frecuentes son considerar que la menstruación es algo sucio, que no se puede hacer ejercicio si estás menstruando, que no se puede ir a la pileta durante esos días, o incluso que con la primera menstruación una niña deja de serlo”, explicó la ginecóloga Lorena Pacienza.
En este contexto y en el marco del Día de la Higiene Menstrual, Kotex® junto a la Dra. Pacienza, comparte recomendaciones prácticas para ayudar a familias y escuelas a hablar sobre menstruación de manera abierta, empática y libre de prejuicios.
Según la especialista, estos espacios cumplen un rol fundamental porque muchas veces son los primeros ámbitos donde niños, niñas y adolescentes aprenden si determinados temas pueden hablarse con naturalidad o no.
En este sentido, la doctora destaca el programa educativo #ChauTabú, el cual inclueye talleres sobre pubertad, diversidad corporal y menstruación a escuelas y espacios deportivos de distintas ciudades del país.
5 herramientas para acompañar conversaciones sobre menstruación
- Nombrar las cosas sin vergüenza: hablar de menstruación sin eufemismos ni silencios. “Cuando nombramos las cosas, rompemos el tabú. Durante mucho tiempo, el período fue un tema del que no se hablaba, y eso hizo que muchas mujeres tuvieran menos oportunidades por falta de información y educación. Por eso, es fundamental ver a la salud menstrual como una oportunidad para conocer el cuerpo de cada uno”, señala Pacienza.
- Escuchar sin minimizar: la primera menstruación puede vivirse de distintas maneras, ya sea con alegría, miedo, incomodidad o confusión. Por eso, especialistas recomiendan evitar frases como “no es nada” y priorizar preguntas abiertas que habiliten la conversación y validen emociones.
- Incluir a los varones en la conversación: hablar de menstruación no debería ser solo un “tema de chicas”. Involucrar a los varones ayuda a derribar prejuicios, prevenir burlas y entender la menstruación como un proceso natural y saludable, promoviendo vínculos más empáticos desde edades tempranas.
- Evitar reforzar estereotipos: frases como “ya te hiciste mujer” o comentarios sobre el cuerpo pueden generar presión, incomodidad, ansiedad o expectativas que muchas veces las niñas y adolescentes no están listas para atravesar. La recomendación es acompañar los cambios físicos y emocionales desde la naturalidad y con una mirada más empática, entendiendo que cada persona vive la pubertad y el período de manera distinta.
- Priorizar el acompañamiento antes que las respuestas perfectas: no hace falta tener toda la información para acompañar. Escuchar, validar emociones y mostrarse disponible muchas veces es más importante que encontrar “la respuesta correcta”. Para la especialista, las familias y docentes son una pieza clave para que niñas y adolescentes puedan atravesar estos cambios con mayor seguridad y confianza.
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