Es viral: el conmovedor video de alumnos de una escuela pública por el Día de la Memoria

alumnos cantando los dinosaurios.mp4

La actividad contó con la visita y una charla de un nieto restituido y con un discurso leído por una madre de la institución.

LAS PALABRAS DE UNA MADRE EN EL DISCURSO POR EL DÍA DE LA MEMORIA

"Desde la Comisión por la Memoria, queremos compartir unas palabras con las familias, alumnos y docentes de esta escuela. Imaginen un país donde las personas no pueden expresar libremente sus ideas, donde no pueden elegir a sus representantes y donde gobierna el miedo y la violencia. Un país donde hay gente que desaparece y sus familias no saben a quién recurrir, porque el que persigue es el Estado, con un gobierno que nadie eligió. Un lugar donde nacen bebés que son arrebatados de sus madres y entregados a otras familias, sin conocer su verdadera historia. Estos dolorosos hechos ocurrieron en Argentina durante la dictadura cívico militar, y los desaparecidos sumaron 30.000. Si, 30.000. Fue una época de profundo sufrimiento y tristeza para nuestra patria y es por todo esto que hoy, y cada día, repetimos las palabras del cartel que tenemos en la puerta de nuestra querida escuela: "Nunca Más".

Pero en medio de esa oscuridad el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo nos dejó un invaluable ejemplo de lucha. Con un amor infinito, las Abuelas se embarcaron en la búsqueda de sus nietos desaparecidos, recorriendo plazas, hospitales y siguiendo cualquier pista que pudiera llevarlas a ellos.

Su lucha no solo fue por encontrar a sus seres queridos, sino también por mantener viva la memoria de lo ocurrido durante la dictadura y por que se haga justicia. Gracias a su valentía, muchas de estas abuelas se reencontraron con sus nietos y aún continúan buscando a los que faltan. Hoy tuvimos el honor de recibir la visita de Aníbal Simón Méndez, uno de esos nietos que ahora tiene la oportunidad de contar su verdadera historia, y nos sentimos honrados de que aceptara compartirla con los chicos de segundo ciclo de la 15.

Las Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron muchas cosas: que el silencio no es una opción, que debemos luchar incansablemente por la verdad y la justicia. Ellas no tomaron venganza por los hechos atroces que se cometieron con sus hijos e hijas, nietos y nietas. Jamás la justicia por mano propia. Su tarea cotidiana, artesanal y amorosa nos demostró que el trabajo en comunidad, en red, es esencial, y que la voz de muchos es más poderosa. Y ese es su legado, seguir con su lucha, buscar a cada nieto y nieta de los más de 300 que nos faltan y trabajar por la garantía de los derechos humanos de todos y todas.

Ahora es nuestra responsabilidad mantener viva esta causa. Educar en nuestras casas, escuelas, en la plaza del barrio a una generación de futuros ciudadanos y ciudadanas que comprendan que la frase que ven cada día en la puerta de la escuela se sostiene sobre la base de la MEMORIA. Que conozcan su historia, que sean parte de ella porque hoy, acá, y en cada gesto cotidiano -aunque no parezca- estamos haciendo historia, como lo hicimos hace dos años cuando nos robaron este cartel. Este año tan especial, que nos tiene a todos y todas con extrema preocupación nos pareció necesario abrazarnos a las abuelas, y tenerlas de algún modo acá presentes en la Escuela. Así fue como llegamos a Anibal Simón y a esta instalación artística, que implicó encuentros en las casas, en la plaza cortando telas, juntando las botellas de los cumples, haciendo nudos, incluso con nuestros hijos. Es producto de un hermoso trabajo colectivo, y hoy estamos emocionados de compartirlo con toda la comunidad, porque LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA, son pilares innegociables para la Educación y para nuestras vidas. Y basta con ver las noticas del día de la fecha para saber que los dinosaurios aún no desaparecieron, y que ante las provocaciones contamos con las leyes, instituciones y la voz del pueblo. Por eso hoy más que nunca:

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE".