River goleó 3-0 a Belgrano y es escolta de la mano del Chacho Coudet
El Millonario venció 3-0 al Pirata con dos goles de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio, sumó su cuarta victoria seguida y se acerca al líder
River continúa en levantada desde la llegada de Eduardo Coudet y logró una contundente victoria por 3-0 frente a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura.
El Millonario abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo gracias a Tomás Galván, quien aprovechó un rebote dentro del área para marcar su primer gol con la camiseta del club y encaminar el triunfo. En el segundo tiempo, el local amplió la ventaja a los 13 minutos por intermedio de Facundo Colidio, que conectó de cabeza tras un preciso centro y puso el 2-0 para el equipo dirigido por el Chacho.
Ya sobre el final del encuentro, a los 38 minutos del complemento, Galván volvió a aparecer en el área para marcar su segundo gol de la noche y sellar el 3-0 definitivo, coronando una actuación destacada.
Con este resultado, River alcanzó las 23 unidades y quedó a tres puntos del líder Independiente Rivadavia, consolidando una racha positiva de cuatro victorias consecutivas desde la llegada del nuevo entrenador. Por su parte, Belgrano no logró sostener su posición en la tabla y quedó en el quinto puesto con 19 puntos, perdiendo una oportunidad importante de acercarse a los primeros lugares.
En la próxima fecha, el conjunto de Núñez visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el Pirata cordobés será local frente a Aldosivi en busca de recuperarse en el torneo.
Tomás Galván capturó un rebote y abrió el marcador para el Millonario:
Facundo Colidio, a los 13 minutos del segundo tiempo y de cabeza, marcó el 2-0
Doblete de Tomás Galván para la goleada de River en el Monumental:
River vs. Belgrano por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones del encuentro
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.
River vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 18.00.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Estadio: Monumental.
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