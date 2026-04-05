River goleó 3-0 a Belgrano y es escolta de la mano del Chacho Coudet

Tomás Galván capturó un rebote y abrió el marcador para el Millonario:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040907045327528036?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO GANA RIVER!



Galván definió con el arco vacío ante Belgrano #LPFxTNTSports



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Facundo Colidio, a los 13 minutos del segundo tiempo y de cabeza, marcó el 2-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040917969719496938?s=20&partner=&hide_thread=false ¡RIVER ESTIRÓ LA DIFERENCIA!



Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano



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Doblete de Tomás Galván para la goleada de River en el Monumental:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040924359087321483?s=20&partner=&hide_thread=false GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN



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River vs. Belgrano por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Formaciones del encuentro

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

River vs. Belgrano: datos del partido

Hora: 18.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Monumental.