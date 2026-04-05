Temporal en Tucumán: quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió arrastrada por el agua

La corriente descontrolada comenzó a arrastrar el automóvil hasta que cayó en un canal de riego, donde terminó volcando.

Las horas posteriores estuvieron marcadas por la desesperación. Tras perder el contacto telefónico, sus familiares iniciaron una intensa campaña de búsqueda. Finalmente, luego de un amplio operativo de rastrillaje en el que participaron unidades policiales, bomberos y equipos especiales, los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro del vehículo, el cual había quedado dado vuelta en una zona completamente anegada.