Temporal en Tucumán: quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió arrastrada por el agua
Mariano Robles y Solana Albornoz fallecieron tras ser arrastrados por el agua durante el brutal temporal que azotó Tucumán.
El devastador temporal que golpeó a la provincia de Tucumán este último fin de semana dejó un saldo doloroso. Mariano Robles y Solana Albornoz, una joven pareja que regresaba de un casamiento, perdieron la vida luego de que su vehículo fuera arrastrado por la violenta corriente hacia un canal.
Quiénes eran las víctimas del temporal
La dramática noticia generó una profunda conmoción en la sociedad. Mariano, de 28 años, y Solana, de 32, habían asistido a una fiesta de casamiento en la localidad de Tafí Viejo y se encontraban regresando a su hogar cuando los sorprendió la inclemencia climática.
Ambos eran padres de dos niños, incluyendo un bebé de apenas nueve meses. Al momento del trágico desenlace, los menores se encontraban a salvo en su domicilio al cuidado de una niñera.
En cuanto a sus rutinas y su vida profesional, los dos se desempeñaban como trabajadores del Estado provincial:
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Mariano Robles trabajaba como empleado en la Casa de Gobierno de Tucumán.
Solana Albornoz desarrollaba sus tareas laborales en la Caja Popular de Ahorros, el organismo público encargado de administrar y regular el juego oficial en la provincia.
El trágico accidente en el canal
Según indicaron los reportes oficiales, al notar la abrumadora fuerza del agua por las tormentas, la pareja habría tomado la decisión de detener la marcha de su vehículo (un Nissan Versa) para esperar dentro del habitáculo a que disminuyera la intensidad de la lluvia. Lamentablemente, el escenario se volvió crítico en cuestión de minutos.
La corriente descontrolada comenzó a arrastrar el automóvil hasta que cayó en un canal de riego, donde terminó volcando.
Las horas posteriores estuvieron marcadas por la desesperación. Tras perder el contacto telefónico, sus familiares iniciaron una intensa campaña de búsqueda. Finalmente, luego de un amplio operativo de rastrillaje en el que participaron unidades policiales, bomberos y equipos especiales, los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro del vehículo, el cual había quedado dado vuelta en una zona completamente anegada.
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