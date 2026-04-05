Temporal trágico en Tucumán: cómo encontraron los cuerpos de Mariano y Sonia la pareja arrastrada por el agua

La desaparición de los jóvenes de 28 y 32 años había sido reportada formalmente a las 19 horas del sábado, luego de que asistieran a una fiesta de casamiento y dejaran a sus dos hijos (de apenas 9 meses y 5 años) al cuidado de una niñera. A partir de esa denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda con la intervención del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.).