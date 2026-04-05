Temporal trágico en Tucumán: cómo encontraron los cuerpos de Mariano y Sonia la pareja arrastrada por el agua
Tras el devastador temporal, autoridades detallaron cómo fue el despliegue en Tafí Viejo para rescatar el auto donde hallaron a la joven pareja.
El devastador temporal que golpeó a Tucumán culminó de la peor manera. Tras varias horas de intensa búsqueda, un megaoperativo policial logró localizar el vehículo donde perdieron la vida Mariano Robles y Solana Albornoz, la joven pareja que había sido arrastrada por la violenta corriente del agua durante las tormentas.
La desaparición de los jóvenes de 28 y 32 años había sido reportada formalmente a las 19 horas del sábado, luego de que asistieran a una fiesta de casamiento y dejaran a sus dos hijos (de apenas 9 meses y 5 años) al cuidado de una niñera. A partir de esa denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda con la intervención del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.).
El hallazgo y el complejo rescate bajo el puente tras el temporal
El curso de los rastrillajes dio un giro drástico cerca del mediodía dominical. Trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en unas canchas de fútbol cercanas a la zona de Lanieri, detrás del barrio Villa Italia, alertaron rápidamente a las autoridades. Debajo de un puente, inmerso en un canal pluvial, habían divisado un Nissan blanco y advirtieron la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales en su interior.
Rápidamente, se montó un enorme despliegue conjunto en el lugar que involucró a comisarías jurisdiccionales, efectivos de la Policía Lacustre, personal de Investigaciones y los Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo. La escena fue cuidadosamente documentada por peritos, planimetristas y fotógrafos forenses antes de intervenir de forma directa sobre el rodado.
Para poder acceder al habitáculo, dadas las pésimas y destructivas condiciones en las que había quedado el vehículo tras ser arrastrado, los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas y equipamiento especializado. Tras lograr la apertura y la extracción, los médicos de sanidad policial certificaron el fallecimiento de Robles y Albornoz en el lugar, señalando en sus primeras evaluaciones que la causa probable del deceso habría sido la asfixia por inmersión.
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