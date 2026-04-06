¿Qué pasa con las frecuencias de la Línea 60 de colectivos?
El servicio de la Línea 60 de colectivos sufrirá fuertes reducciones debido a un conflicto con el gasoil. Conocé cómo funcionarán los ramales desde este lunes.
Los usuarios del transporte público se enfrentan a un nuevo dolor de cabeza. Según confirmaron fuentes del sector a minutouno.com, la Línea 60 de colectivos sufrirá una drástica reducción en sus frecuencias a partir de este lunes debido al creciente conflicto relacionado con el precio del gasoil.
El nuevo cronograma de la línea 60 de colectivos
La medida adoptada por la empresa implica una reestructuración de los turnos, por lo que los colectivos andarán mucho más distanciados de lo habitual. Para este lunes 6 de abril, las unidades circularán con frecuencia de sábado. El panorama empeorará el martes, ya que operarán con cronograma de domingo. Las mismas fuentes advirtieron que la situación "se puede ir poniendo peor" si no se destraba el conflicto por los costos del gasoil.
En cuanto a la afectación de los recorridos específicos, se detallaron los siguientes cambios:
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Servicio rápido / expreso: Las unidades que unen Escobar con Plaza Italia, que solían pasar cada 8 minutos, ahora podrían demorar hasta 15 minutos.
Servicio común: El ramal que conecta Escobar/Maschwitz con Barrancas de Belgrano será el más afectado, ya que circulará directamente con el diagrama de verano.
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