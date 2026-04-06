¿Qué pasa con las frecuencias de la Línea 60 de colectivos?

image Línea 60 de colectivos

El nuevo cronograma de la línea 60 de colectivos

La medida adoptada por la empresa implica una reestructuración de los turnos, por lo que los colectivos andarán mucho más distanciados de lo habitual. Para este lunes 6 de abril, las unidades circularán con frecuencia de sábado. El panorama empeorará el martes, ya que operarán con cronograma de domingo. Las mismas fuentes advirtieron que la situación "se puede ir poniendo peor" si no se destraba el conflicto por los costos del gasoil.