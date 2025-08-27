Día de la Radio: por qué en Argentina se conmemora el 27 de agosto

Este hecho fue declarado como la primera transmisión radiofónica en el país y considerado como la primera emisión de radio programada del mundo, ya que todas las anteriores tenían un carácter experimental.

Aquellos jóvenes se autodenominaron como la Sociedad Radio Argentina. Más tarde se los conocería como "Los locos de la azotea" y pasarían a la historia.

Quiénes eran "Los locos de la azotea"

Día de la Radio argentina los locos de la azotea

La emisión se realizó solamente con un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y antenas ubicadas en el Teatro Coliseo. Los pioneros fueron el médico Enrique Susini, de 25 años, junto con sus colaboradores y amigos, los estudiantes Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza.

Las transmisiones previas habían sido breves o estaban destinadas a comunicaciones específicas, como las de la Primera Guerra Mundial. Fue recién en 1920 cuando se resignificaron la utilidad de la radio, al considerarla como un bien cultural, para fines pacíficos y permanentes.

En 1968, la Sociedad Argentina de Locutores rescató este hecho y dieron la iniciativa para que año a año se conmemore la fecha como el Día de la Radio, efeméride que se celebra de manera oficial desde 1970.