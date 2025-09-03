Día del Ferretero: por qué se celebra el 3 de septiembre

Con más de 15.000 ferreterías en el país –una cada 3.000 habitantes–, las ferreterías son locales de proximidad que, a lo largo del tiempo, se convirtieron en parte fundamental del entramado cotidiano de los barrios y las ciudades. Solo un 20% se dedica al comercio industrial, mientras que el 80% está orientado al consumidor final. Siendo un oficio que se traslada de generación en generación, los comercios más antiguos son centenarios. Su vigencia se explica no solo por la amplitud de su oferta, sino también por el rol social del ferretero, que va más allá de la venta de productos para convertirse en asesor técnico, consejero, a veces traductor de “cosos y cositos”, y un aliado de confianza.