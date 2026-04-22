Día de la Tierra: 6 señales alarmantes del cambio climático que ya se padecen en la vida cotidiana
Los últimos datos científicos permiten dimensionar la cantidad de consecuencias que ya afectan al planeta.
El Día Mundial de la Tierra se celebra cada 22 de abril. Este año, la efeméride pone el foco en las consecuencias del cambio climático y en las alarmantes señales que hoy en día se pueden observar en el planeta.
El Día Internacional de la Madre Tierra fue reconocido formalmente por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2009 pero surgió a partir del auge del movimiento ecologista que emergió en Estados Unidos en los años 70’s.
Este año, el lema es “cuidar a nuestra Madre Tierra” y apunta directamente a las consecuencias del cambio climático y la incidencia del hombre en las modificaciones que sufre la naturaleza, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre.
Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas.
1 • Sube el nivel del mar y avanza la salinización del agua
El nivel medio del mar aumentó más de 20 centímetros desde 1880, impulsado por el deshielo y el calentamiento de los océanos. En Argentina, investigaciones del Servicio de Hidrografía Naval detectaron que el ritmo de crecimiento se duplicó en zonas como Buenos Aires y Puerto Quequén.
Este fenómeno no solo impacta en las costas, sino también en el acceso al agua potable: la intrusión de agua salada en ríos y acuíferos reduce la disponibilidad de agua dulce y puede afectar la salud, elevando el riesgo de hipertensión en un 26% en poblaciones expuestas. Esto se agrava en poblaciones que dependen de fuentes de agua subterráneas.
2 • Tormentas más intensas y lluvias extremas
El calentamiento global también potencia eventos climáticos extremos. Los océanos absorben gran parte del calor generado por los gases de efecto invernadero, lo que modifica la intensidad de huracanes y tormentas.
Estudios recientes señalan que, por cada grado que aumenta la temperatura, las lluvias intensas pueden incrementarse más de un 20%. Esto eleva el riesgo de inundaciones y daños en ciudades costeras.
3 • Ola de calor y ciudades más vulnerables
Las áreas urbanas concentran el 45% de la población mundial. El fenómeno de “isla de calor” hace que las temperaturas en las ciudades sean más altas que en zonas rurales. Esto no solo afecta la salud, sino también la actividad diaria: durante olas de calor, la movilidad puede caer hasta un 20%.
Además, el impacto es desigual, ya afecta mayormente a los adultos mayores y personas con menos recursos. A su vez, quienes trabajan al aire libre tienen menos posibilidades de resguardarse.
Para combatir este impacto del cambio climático es esencial una mejor planificación urbana y la expansión de áreas verdes en las ciudades.
4 • Incendios forestales cada vez más frecuentes
El aumento sostenido de la temperatura favorece condiciones propicias para que se generen incendios forestales más intensos y cada vez mas frecuentes.
En Sudamérica, la combinación de sequías, calor extremo y vientos incrementa el riesgo, mientras que la reducción de lluvias en regiones como la Patagonia agrava el escenario.
Estos incendios no solo destruyen ecosistemas, sino que también ponen en peligro a especies amenazadas: casi el 40% podría perder la mitad de su hábitat.
5 • Los glaciares se derriten y hay menos agua disponible
El derretimiento acelerado de glaciares es una de las señales más visibles del calentamiento global.
En las últimas tres décadas, la pérdida de hielo fue constante y acelerada. Este proceso altera el ciclo del agua dulce, reduce la disponibilidad de recursos y afecta a comunidades que dependen de estos reservorios naturales para el consumo y la producción.
6 • Animales y plantas en grave riesgo
El impacto del cambio climático sobre la fauna y la flora es cada vez más evidente. En la Antártida, algunas especies emblemáticas, como el pingüino emperador y el lobo marino antártico, enfrentan un serio riesgo de extinción por la pérdida de hielo y la propagación de enfermedades.
A su vez, el aumento en la temperatura altera el ciclo de vida de insectos polinizadores, como abejas y avispas, afectando la reproducción de plantas.
La deforestación, que avanza a gran escala, agrava el problema al destruir hábitats y reducir la capacidad del planeta para absorber carbono. Según la ONU, cada año desaparecen 10 millones de hectáreas de bosques a nivel global.
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