Así es la casa donde encontraron a la niña L en Córdoba: peritos y efectivos trabajan en el lugar

La palabra del ministro de Seguridad de Córdoba tras encontrar a la niña L: "Ya está con su mamá"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la niña L, de 15 años, que era intensamente buscada, fue encontrada "sana y salva" en la ciudad de Jesús María.

"Hace unos 20 minutos hemos encontrado sana y salva a L. La hemos encontrado en la ciudad de Jesús María. Posteriormente el fiscal Guillermo Monti, que está a cargo de la causa, dará una conferencia de prensa en la que dará detalles de la investigación", informó el funcionario ante la prensa.

Quinteros evitó brindar precisiones sobre las circunstancias en las que fue hallada la menor y señaló que esos detalles serán comunicados por el fiscal Guillermo Monti, quien está a cargo de la causa.

"Lo que sí puedo decir es que todos los que han estado en contacto con L. la han encontrado en buen estado de salud y ahora está siendo atendida en el hospital. La familia pide respeto por su privacidad, estamos hablando de una niña de 15 años", agregó.

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También reveló que fue él quien le comunicó la noticia a la madre de la adolescente y destacó el trabajo realizado durante el operativo de búsqueda. "Le di personalmente la noticia a la mamá. Quiero agradecer a la Policía y a los Bomberos de Córdoba que participaron en la búsqueda, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Seguridad de la Nación, que puso todos los recursos a disposición", expresó.

La desaparición de la adolescente había generado una fuerte preocupación en la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María. Desde el momento de la denuncia se desplegó un amplio operativo que incluyó efectivos policiales, bomberos, drones, móviles especiales y la intervención de organismos federales.

"Estamos hace más de 24 horas buscando intensamente a la niña, hay toda una sociedad conmocionada y hay que esperar la conferencia del fiscal para tener los detalles. He venido para decirles en nombre del Gobierno de la provincia de Córdoba que L. está viva, salva y con su mamá", concluyó el ministro.