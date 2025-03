Diego Maradona Jr. sostuvo que a su papá "lo mataron" y apuntó contra los médicos

Al igual que la postura de sus hermanas y de Fernando Burlando, abogado de la familia Maradona, Diego Jr. ratificó: “Lo que más me duele es que lo mataron, es así de claro. No lo atendieron bien, no hicieron nada para salvarlo”.

“Si lo hubiesen atendido bien, podría estar él sentado acá. No puedo aceptar lo que no hicieron los médicos. Capaz, después de tantos años de negocio y de robarle plata, a esta gente muerto”, agregó con contundencia al referirse desde España por primera vez respecto al juicio que investiga el fallecimiento de su padre ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

“¿Por qué? No lo sé, pero actuando como actuando los médicos y quién los puso ahí, no me deja otra opción”, sentenció.

Las dudas de Diego Maradona Junior aumentaron luego de ver la foto que mostró el fiscal durante el juicio, donde se lo ve al Diez acostado sobre una cama con el cuerpo extremadamente hinchado.

"¿Cómo un médico no puede notar que estaba mal? ¿Cómo pueden dejar a un paciente así?", cuestionó su hijo y afirmó: “Estoy seguro de que vamos a demostrar su negligencia, hay muchas pruebas”.

"Lo que le hicieron a mi papá no es justo, los que lo hicieron tienen que pagar", afirmó.

Por la muerte de Maradona están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual en este primer debate, la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

La enfermera Gisela Madrid irá un juicio por jurados populares.