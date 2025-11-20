La exjueza Julieta Makintach, tras pedirse su detención: "La decisión del jury no está firme"

Por qué Fernando Burlando pidió la detención de Julieta Makintach

burlando makintach Fernando Burlando y Julieta Makintach.

A raíz de la filmación de un documental autorizado por ella durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, Julieta Makintach se encuentra imputada en la causa penal que tramita en la UFI1 de San Isidro por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

En ese marco, Fernando Burlando presentó ante la Justicia de San Isidro un documento en el que “se solicita” el arresto “preventivo” de la exmagistrada al encontrarse “conductas inequívocas de perturbación de testigos” y “actos directos de manipulación”, "tentativa de manipulación del relato testimonial" y "comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves".

El representante legal de Dalma y Gianinna Maradona peticionó en forma subsidiaria la prohibición absoluta para salir del país y la entrega del pasaporte, como así también la restricción de acercamiento y contacto (dinero, personal o indirecto) hacia los testigos de la investigación que tramita en la UFI1 de San Isidro.

Para el letrado, “el obrar de la magistrada", al participar y permitir la realización del documental ‘Justicia Divina’, "expuso a las víctimas en un contexto ajeno, comercial y abusivo", y tras ser destituida, "continúa con una actitud hostil" al referirse al juicio por la muerte de Maradona que se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Otro de los puntos que destaca el escrito menciona la "prohibición de emitir comentarios mediáticos y entrevistas vinculadas a la causa Maradona, bajo apercibimiento de sanciones coercitivas".