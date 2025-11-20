Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de la exjueza Julieta Makintach por "perturbar testigos"

Burlando y Améndola hicieron su presentación ante el Juzgado de Garantías de San Isidro y pidieron su detención tal como lo habían anticipado esta semana en una aparición en el programa "Polémica en el bar".

"Hay dos motivos por los cuales podés estar preso en una causa donde se admite la detención: peligro de fuga o que cometas un peligro procesal. ¿Qué significa peligro procesal? Obstrucción a la Justicia o entorpecimiento", señaló Fernando Burlando, quien recordó que durante el juicio en San Isidro "cada vez que hubo un testigo, iba Makintach y lo increpaba, antes o después".

"La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas", remarcó además el representante de las hijas mayores de Diego Maradona.

Makintach es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 en lo Criminal de San Isidro y está imputada por "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios".