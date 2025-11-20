Dalma y Gianinna Maradona pidieron la detención de la exjueza Julieta Makintach por "perturbar testigos"
Las hijas mayores de Diego Maradona reclamaron justicia al entender que el accionar de la exmagistrada implicó "riesgos procesales extremos" en el jucio.
Los abogados de Dalma y Gianinna Maradona -con Fernando Burlando a la cabeza- solicitaron esta semana la detención de la ahora exjueza Julieta Makintach en el marco de una causa por el efecto que tuvo su accionar durante el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona.
Se suponía que para esta altura del año ya tenían que estar resueltos los dos juicios a los profesionales de la salud y el personal que atendía a Diego Maradona en una casa del partido de Tigre tras su operación, en octubre de 2020. Pero el primer proceso quedó anulado después de tres meses de audiencias debido al rol que jugó Makintach en la grabación ilegal de los encuentros.
Al habilitar la presencia de una cámara en la sala de los Tribunales de San Isidro, en marzo de este año, y con las instancias posteriores en las que se habría dedicado a "perturbar testigos, intimidar y manipular pruebas", los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola consideraron que la actitud de Julieta Makintach "configura riesgos procesales extremos".
Esos riesgos tendrían que ver con la dificultad para lograr una reconstrucción correcta de los hechos, lo que pone en peligro la capacidad de la familia de Diego Maradona de obtener justicia.
En otras palabras, Julieta Makintach habría embarrado la cancha para complicar el proceso legal contra el cirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el resto del equipo que trató a Diego Maradona en los días previos a su muerte. Sus acciones incluso obligaron a postergar el juicio contra la enfermera Daiana Madrid, que estaba de guardia cuando murió el Diez.
Burlando y Améndola hicieron su presentación ante el Juzgado de Garantías de San Isidro y pidieron su detención tal como lo habían anticipado esta semana en una aparición en el programa "Polémica en el bar".
"Hay dos motivos por los cuales podés estar preso en una causa donde se admite la detención: peligro de fuga o que cometas un peligro procesal. ¿Qué significa peligro procesal? Obstrucción a la Justicia o entorpecimiento", señaló Fernando Burlando, quien recordó que durante el juicio en San Isidro "cada vez que hubo un testigo, iba Makintach y lo increpaba, antes o después".
"La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas", remarcó además el representante de las hijas mayores de Diego Maradona.
Makintach es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 en lo Criminal de San Isidro y está imputada por "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario