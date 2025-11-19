Pablo Zabaleta y el "momento desagradable" con Maradona que lo dejó fuera del Mundial 2010
El futbolista contó el conflicto con Diego, su lesión en Inglaterra y la decisión del DT que lo dejó afuera de la Selección Argentina en Sudáfrica 2010.
El Mundial 2010 dejó recuerdos imborrables para la Selección Argentina, con Diego Maradona como entrenador y varias decisiones que generaron debate. Entre ellas, la ausencia de Pablo Zabaleta, quien recién ahora contó en detalle por qué quedó fuera de una lista que incluyó improvisaciones en el lateral derecho con Jonás Gutiérrez y Nicolás Otamendi.
En una entrevista en El After de Post United, el ex jugador recordó que no figuraba en los planes iniciales del cuerpo técnico. “Cuando estaba Diego de técnico en la Selección, él había hecho unas declaraciones antes de agarrar la Selección que sus laterales eran Papa y Angeleri. Cuando agarra, ellos juegan algunos partidos y yo no voy convocado”, explicó sobre aquel arranque sin oportunidades.
Zabaleta contó que su buen rendimiento en la Premier League lo puso nuevamente en consideración tras un partido destacado ante Fulham, al que Maradona asistió especialmente. Ese encuentro lo llevó a ser convocado para los últimos dos duelos de Eliminatorias: ante Perú en Buenos Aires y frente a Uruguay en Montevideo.
Sin embargo, una coincidencia de calendario complicó todo. Manchester City debía enfrentar a Aston Villa apenas horas antes del viaje a la Argentina. “Maradona me convoca para esos partidos, pero hay una situación. El lunes a la noche jugábamos con Aston Villa de visitante… obviamente mi respuesta fue que tenía que esperar cuál era la decisión de Mark Hughes”, relató.
El defensor explicó que no podía pedir no jugar en su club. “Yo primero soy jugador de un club, debo respetar al club que me paga y al entrenador si me decide poner para jugar”, sostuvo. Aquella postura, aclaró, no fue sencilla: no era referente en el plantel inglés y la conversación habría sido aún más incómoda.
El escenario se complicó todavía más cuando Zabaleta sufrió una molestia en los últimos minutos del encuentro en Inglaterra. “Llego al predio, el doctor me hace una ecografía y tenía una rotura de un grado 1, casi 2”, contó. La lesión lo dejaba afuera de los dos partidos decisivos de Eliminatorias.
Allí llegó el “momento desagradable”. Maradona recibió la noticia en plena tensión por la clasificación. “Él estaba en un momento de máxima tensión, por lo que se jugaba Argentina, con él como entrenador”, recordó el lateral. Según su testimonio, el DT interpretó que no había hecho lo suficiente para evitar jugar en Manchester y preservarse para la Selección.
Zabaleta confirmó que, tras ese episodio, no volvió a ser convocado por Maradona, al igual que Javier Zanetti. “De algún modo se desilusionó conmigo”, admitió. Con la lesión como detonante, quedó fuera de los últimos partidos y también de la lista para Sudáfrica 2010.
El retorno a Inglaterra fue durísimo. “Me vuelvo con una desilusión total”, recordó sobre aquellos días en los que sintió que perdía la oportunidad de su carrera. Aun así, la historia le dio revancha cuatro años más tarde, cuando fue parte del plantel subcampeón del mundo en Brasil 2014.
A la distancia, admite que aquel episodio fue uno de los golpes más fuertes de su trayectoria: “La lesión me dejó fuera de esos dos partidos cruciales… fue una de las desilusiones más grandes de mi carrera”.
