Pablo Zabaleta y el "momento desagradable" con Maradona que lo dejó fuera del Mundial 2010

El escenario se complicó todavía más cuando Zabaleta sufrió una molestia en los últimos minutos del encuentro en Inglaterra. “Llego al predio, el doctor me hace una ecografía y tenía una rotura de un grado 1, casi 2”, contó. La lesión lo dejaba afuera de los dos partidos decisivos de Eliminatorias.

Allí llegó el “momento desagradable”. Maradona recibió la noticia en plena tensión por la clasificación. “Él estaba en un momento de máxima tensión, por lo que se jugaba Argentina, con él como entrenador”, recordó el lateral. Según su testimonio, el DT interpretó que no había hecho lo suficiente para evitar jugar en Manchester y preservarse para la Selección.

Zabaleta confirmó que, tras ese episodio, no volvió a ser convocado por Maradona, al igual que Javier Zanetti. “De algún modo se desilusionó conmigo”, admitió. Con la lesión como detonante, quedó fuera de los últimos partidos y también de la lista para Sudáfrica 2010.

El retorno a Inglaterra fue durísimo. “Me vuelvo con una desilusión total”, recordó sobre aquellos días en los que sintió que perdía la oportunidad de su carrera. Aun así, la historia le dio revancha cuatro años más tarde, cuando fue parte del plantel subcampeón del mundo en Brasil 2014.

A la distancia, admite que aquel episodio fue uno de los golpes más fuertes de su trayectoria: “La lesión me dejó fuera de esos dos partidos cruciales… fue una de las desilusiones más grandes de mi carrera”.