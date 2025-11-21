Rumbo a la Costa: crece el movimiento en la Ruta 2 por el inicio del fin de semana largo

image

Desde la zona, el periodista de C5N Alejandro Moreyra informó que el caudal ronda los 90 a 100 autos por minuto, una cifra significativa pero distante de los picos extremos de otros fines de semana largos, donde se llegó a registrar hasta 2.100 vehículos por minuto en horarios críticos.

Sin embargo, apuntó un detalle llamativo: “Lo que no vemos son controles de la Policía bonaerense a la salida del peaje”, advirtió en vivo. Por su parte, AUBASA confirmó que tanto la Autovía 2 como la Ruta 11 presentan tránsito intenso en dirección a los destinos costeros. Con el correr de las horas, se espera que las demoras aumenten y que el flujo alcance su punto más alto al mediodía.