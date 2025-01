Dolor: protesta en Morón por el asesinato de Franco Vera, víctima de la violencia narco

Embed - CRIMEN NARCO en MORÓN: MÁXIMA TENSIÓN en el BARRIO

La madre también cuestionó la respuesta de las autoridades. "Lo único que me dijeron en la Comisaría era que estaban buscando al asesino e iban a hacer justicia. Hasta que no vea presa a esa persona, no les voy a creer", aseguró. El asesinato de Franco ha expuesto la profunda preocupación de los vecinos, quienes piden medidas más efectivas contra la inseguridad.

Franco, antes de ser albañil, trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad, al igual que su padre. Su muerte, lejos de ser solo un caso aislado, refleja una realidad preocupante: la lucha de los jóvenes por encontrar un camino en medio de un entorno marcado por la violencia y el narcotráfico.