Revés para Agostina Páez en Brasil: por qué la repatriación de la abogada argentina podría demorar dos semanas

El alivio interrumpido de Agostina Páez y el temor al entorno en Brasil

Tras la audiencia en el Tribunal Penal N°37 de Río, donde se le impuso el pago de la multa y la realización de tareas comunitarias como condición para recuperar la libertad, Páez manifestó sensaciones encontradas ante la prensa. "Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz", confesó la abogada.

Aunque admitió que Brasil siempre fue un lugar de su agrado, reconoció que la experiencia judicial la dejó marcada. "Es un país que me gusta, pero obviamente tengo miedo", sostuvo, mientras que aseguró haber dicho la verdad durante todo el proceso y calificó lo sucedido como "la peor experiencia" de su vida.

La prioridad de la joven ahora es el retiro de la tobillera electrónica, una decisión que sigue exclusivamente en manos del juez encargado de la causa.

Una vez cumplimentado este paso y ratificado el acuerdo económico, Páez podrá finalmente viajar hacia Santiago del Estero para reencontrarse con su familia, cerrando un capítulo que la mantuvo en el centro de la polémica diplomática y mediática.