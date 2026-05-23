Dónde queda Tornquist, la localidad bonaerense que Axel Kicillof usó como ejemplo de "zona fría"

La publicación generó un fuerte revuelo digital y se llenó de mensajes de usuarios libertarios, quienes salieron al cruce del gobernador con críticas políticas pero demostrando, en muchos casos, un llamativo desconocimiento sobre las características climáticas y geográficas del sur bonaerense, donde el frío extremo es una realidad indiscutible de cada invierno.

¿Dónde se ubica Tornquist?

Tornquist es la cabecera del partido homónimo y se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 580 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a poco menos de 80 kilómetros de Bahía Blanca.

La localidad está enclavada en una geografía muy particular: el corazón del sistema de Ventania. Al estar rodeada por sierras (entre ellas el famoso Cerro Ventana), la zona cuenta con un microclima propio donde los inviernos son sumamente crudos, registrándose habitualmente heladas intensas, sensaciones térmicas bajo cero e incluso nevadas en las altas cumbres.

image Dónde queda Tornquist.

Debido a su altitud y a la influencia de los cordones serranos, Tornquist registra temperaturas notablemente más bajas que la media del resto de la provincia. Durante los meses más crudos del invierno —principalmente junio, julio y agosto—, las marcas térmicas máximas difícilmente superan los 10 o 12 grados en las tardes soleadas, mientras que las temperaturas mínimas promedio suelen oscilar entre los 1 y 3 grados.

Sin embargo, las estadísticas no llegan a reflejar la verdadera rigurosidad del clima serrano. Las madrugadas heladas son una constante en la región, provocando de manera frecuente que el termómetro perfore la barrera del cero y se ubique en registros de hasta -5 grados.

Esta propensión al congelamiento, combinada con los fuertes vientos característicos del sudoeste bonaerense, genera sensaciones térmicas extremas que justifican históricamente su inclusión dentro de los beneficios tarifarios por zona fría.