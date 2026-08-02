Cómo se entregó el hombre que mató a golpes a su hijo autista de doce años en Rafaél Calzada

El hecho

El episodio se desencadenó cerca de las 11:40 en un domicilio ubicado en Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona sin vida. Al arribar, los efectivos fueron recibidos por la propietaria, una mujer de 80 años, quien les permitió el acceso al departamento ubicado en el fondo del terreno.

Fue allí donde hallaron el cuerpo de la víctima, identificada como Nahuel Benjamín Godoy, recostado sobre una cama. Minutos más tarde, la médica de la ambulancia del SAME que acudió a la emergencia constató el fallecimiento del menor, quedando detenido su padre, Néstor Rubén Godoy.