Detuvieron a dos hombres por el femicidio de la joven que buscaba trabajo y apareció sin vida en Mar del Plata

Mientras los pesquisas avanzan en el esclarecimiento del hecho, los pesquisidores intentan establecer el vínculo preciso de los aprehendidos con la escena del hallazgo y con los elementos que quemaban al momento de ser divisados. Las autoridades no descartan que ese accionar esté relacionado con intentos de destruir evidencias, aunque ello deberá ser confirmado por las pericias en curso y los testimonios que se recaben en el marco de la instrucción judicial.

El fiscal a cargo del caso dispuso una serie de medidas tendientes a precisar la línea temporal de los hechos, para lo cual resultan clave los registros fílmicos que puedan obtenerse de los comercios y viviendas aledañas a la zona costera. Asimismo, se relevan testimonios de vecinos y personas que pudieron haber visto a la víctima con vida después de su salida del hogar, en un intento por establecer si existieron otros interlocutores o encuentros previos al fatídico desenlace.