Detuvieron a dos hombres por el femicidio de la joven que buscaba trabajo y apareció sin vida en Mar del Plata
Juana Antonich, madre de dos niñas, salió para una falsa entrevista laboral y fue hallada sin vida. Ahora hay dos detenidos. Los detalles.
La pesquisa por el homicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado en una playa del sur de Mar del Plata, progresa con dos personas detenidas y múltiples medidas probatorias en desarrollo.
El fiscal Carlos Russo confirmó que, durante el rastrillaje, familiares y agentes de la Comisaría Quinta vieron a dos hombres incinerando elementos en las cercanías del sitio donde más tarde apareció el cadáver. Ambos, aprehendidos, estarían vinculados con tareas de vigilancia en el predio.
Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27). A escasa distancia de los bungalows, debajo de un contenedor y cubierto con una sábana, se localizó el cuerpo de Mailén.
La víctima, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había salido de su hogar el viernes por la tarde tras ser contactada mediante Facebook para una presunta entrevista de trabajo. Desde entonces, su familia no había vuelto a tener noticias suyas.
El equipo judicial trabaja para recomponer sus últimos pasos y procura obtener registros de cámaras de seguridad. Peritos de Policía Científica efectuaron estudios en la escena y se aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer el mecanismo y las circunstancias del deceso.
Mientras los pesquisas avanzan en el esclarecimiento del hecho, los pesquisidores intentan establecer el vínculo preciso de los aprehendidos con la escena del hallazgo y con los elementos que quemaban al momento de ser divisados. Las autoridades no descartan que ese accionar esté relacionado con intentos de destruir evidencias, aunque ello deberá ser confirmado por las pericias en curso y los testimonios que se recaben en el marco de la instrucción judicial.
El fiscal a cargo del caso dispuso una serie de medidas tendientes a precisar la línea temporal de los hechos, para lo cual resultan clave los registros fílmicos que puedan obtenerse de los comercios y viviendas aledañas a la zona costera. Asimismo, se relevan testimonios de vecinos y personas que pudieron haber visto a la víctima con vida después de su salida del hogar, en un intento por establecer si existieron otros interlocutores o encuentros previos al fatídico desenlace.
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