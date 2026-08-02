Femicidio en San Juan: su expareja la persiguió en auto y la asesinó a cuchilladas

Al llegar a una planta eléctrica ubicada sobre la Costanera, Marín la acorraló con el vehículo. La maniobra hizo que la mujer perdiera el control de la moto y cayera sobre el pavimento.

Con Álvarez indefensa en el suelo, descendió del auto y la atacó con un cuchillo. Las heridas fueron mortales y la joven murió en el lugar.

El policía que intentó salvarla

Los gritos de la víctima fueron escuchados por un policía que prestaba servicio en una planta transformadora cercana. El efectivo realizó disparos al aire con su arma reglamentaria para intentar frenar el ataque.

La maniobra logró que el agresor interrumpiera la agresión. Según informaron las autoridades, ante esa situación Marín tomó el arma de fuego que llevaba consigo y el cuchillo utilizado para cometer el crimen, abandonó el vehículo en la escena y huyó a pie hacia el sector norte de un descampado cercano.

"Pensé que era un choque común. Vi la moto siniestrada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto", declaró en diálogo con La Nota SJ.

Foto: gentileza Diario Popular San Juan

También contó que, cuando iluminó la escena con una linterna, el agresor disparó contra él: "Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí", recordó. Según explicó, otro motociclista que pasaba por el lugar también buscó refugio junto a él.

Una vez que el atacante escapó, ambos se acercaron para asistir a la víctima: "Estaba boca abajo, aferrada a una mochila", describió el efectivo, quien advirtió que la mujer tenía una profunda herida en el cuello y había perdido una gran cantidad de sangre.

"Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones", relató. Sin embargo, la gravedad de las lesiones hizo imposible mantenerla con vida hasta la llegada del personal de emergencias. "De a poquito la mujer se fue yendo", lamentó.

La denuncia por violencia de género

Tras identificar a la víctima, los investigadores constataron que Gemma Giselle Álvarez había denunciado a Matías Ezequiel Marín por violencia de género el 1 de julio de 2026, apenas 29 días antes del crimen.

La presentación había sido realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. En esa oportunidad, la mujer solicitó medidas de protección que, según trascendió, no habrían sido otorgadas. En este contexto, se informó que ambos tenían un hijo menor de edad en común.

Mientras avanza la investigación, el fiscal Iván Grassi anticipó, de acuerdo con declaraciones publicadas por Diario Huarpe: "Lamentablemente, vamos a confirmar que estamos en el inicio de una investigación por lo que consideramos inicialmente un femicidio".