Horror en Mar del Plata: la convocaron a una falsa entrevista laboral y fue hallada sin vida en la playa

El hallazgo conmocionó a la comunidad y disparó un pedido de respuestas inmediatas. Los allegados de Juana denuncian que, de haberse tomado la denuncia a tiempo, quizás el desenlace habría sido otro. Señalan además que la falta de intervención policial durante los primeros días fue determinante para que ellos mismos tuvieran que asumir la investigación por su cuenta.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, quien ordenó las pericias de rigor sobre el cuerpo y la escena del crimen. Se esperan los resultados de la autopsia y el análisis de las comunicaciones digitales que mantuvo la víctima con su agresor. Mientras tanto, la familia exige que se identifique y detenga a los responsables, y advierte que no cesarán en su reclamo hasta que se haga justicia por Juana y sus dos hijas pequeñas, que hoy quedaron huérfanas de madre.

El caso se encuentra en manos de la Justicia, mientras los seres queridos exigen esclarecimiento y que el crimen no quede en la impunidad.