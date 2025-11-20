El drama que atraviesa la familia de la turista brasileña asesinada hace dos semanas en Balvanera

Para colmo de males, la fiscal que estaba a cargo de la investigación se declaró incompetente, y otro tanto ocurrió con la jueza que entendía en la causa.

"Necesito de las autoridades competentes que tomen el caso con el máximo de urgencia posible. No podemos esperar los tiempos de la justicia", señaló Carolina, que habla por su familia y amistades en Brasil: "No podemos quedar en esta angustia por mucho tiempo, es una tortura", agregó.

Pero por ahora el destino del cuerpo de Vilma está en manos de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

"María Vilma merece una despedida digna, junto a sus familiares en Brasil, en Goiânia/Goiás", escribió además la estudiante en su perfil de Instagram.