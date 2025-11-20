El drama que atraviesa la familia de la turista brasileña asesinada hace dos semanas en Balvanera
La hija de la víctima, Carolina Bizinoto, pidió ayuda para "liberar" a su madre. "Tengo a mi padre en Brasil, que tampoco está bien con todo esto", expresó.
La familia de Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, la turista brasileña que fue asesinada hace dos semanas en Balvanera, pidió esta semana ayuda para lograr la repatriación de los restos de la mujer.
"Necesito con urgencia que liberen el cuerpo para repatriación. Es un sufrimiento extremo lo que estamos pasando", expresó Carolina Bizinoto, la hija de la turista, en una conversación con Infobae.
"Tengo a mi padre en Brasil, que es un señor grande y que tampoco está bien con todo esto", agregó la joven, que se radicó en la Argentina para estudiar Medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Lo que empezó como un viaje de reunión familiar terminó en una tragedia el jueves 6 de noviembre, cuando Vilma, de 69 años, fue golpeada en medio de la avenida Corrientes por un hombre cuyas intenciones nunca resultaron claras. La mujer murió poco después en un hospital porteño.
A partir de ese momento, y hasta la fecha, la familia de Vilma quedó en manos de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero la Fiscalía porteña especializada en violencia de género No 16 resolvió la no repatriación del cuerpo y sólo habilitó entregarlo para su entierro local, es decir, en Argentina.
Para colmo de males, la fiscal que estaba a cargo de la investigación se declaró incompetente, y otro tanto ocurrió con la jueza que entendía en la causa.
"Necesito de las autoridades competentes que tomen el caso con el máximo de urgencia posible. No podemos esperar los tiempos de la justicia", señaló Carolina, que habla por su familia y amistades en Brasil: "No podemos quedar en esta angustia por mucho tiempo, es una tortura", agregó.
Pero por ahora el destino del cuerpo de Vilma está en manos de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
"María Vilma merece una despedida digna, junto a sus familiares en Brasil, en Goiânia/Goiás", escribió además la estudiante en su perfil de Instagram.
