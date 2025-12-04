Dos ramales del Tren Roca funcionan con servicio corto por un accidente con un ciclista
Los servicios afectados son los de La Plata y Bosques por un incidente en el paso a nivel de Primera Junta.
Una formación del Tren Roca atropelló a una bicicleta y ahora el servicio funciona con limitaciones entre La Plata y Berazategui y los trenes que salen de Constitución llegan hasta Quilmes.
El accidente ocurrió cerca de las 7 de este jueves en el Paso a Nivel Primera Junta, en la localidad de Quilmes.
Según indicaron voceros de Trenes Argentinos el ciclista habría logrado apartarse de la bicicleta antes de que el tren la atropellara, por lo que habría evitado el impacto y se habría ido.
De momento, el servicio funciona con limitaciones hasta las mencionadas estaciones. En caso de confirmarse que la persona resultó ilesa, se restablecerá el servicio en un lapso estimado de 20 minutos, informaron las mismas fuentes. Caso contrario, la espera podría ser mayor.
¿Qué alternativas tomar al Tren Roca?
Hasta que el servicio de Trenes Argentinosnormalice su servicio aquellos platenses que tengan que volver a nuestra ciudad a primera hora de la mañana o incluso los que busquen salir de nuestra ciudad para ir hacia Capital Federal tienen la alternativa de los micros de mediana distancia.
Tras una espera de 10 años, reabrió la estación de tren más importante de Buenos Aires
Trenes Argentinos anunció que, luego de una década, la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue completamente renovada y todos sus andenes se encuentran adaptados para la detención de trenes eléctricos.
La habilitación de la plataforma 1 de la estación ubicada en el partido de Avellaneda, fue realizada el 22 de octubre y afectará a miles de pasajeros que utilizan los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.
La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales. En septiembre de 2025 había sido recuperado el andén 2.
Las obras se producen en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Estado Nacional y ejecutado por Trenes Argentinos.
