Dos ramales del Tren Roca funcionan con servicio corto por un accidente con un ciclista

Tras una espera de 10 años, reabrió la estación de tren más importante de Buenos Aires

Trenes Argentinos anunció que, luego de una década, la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue completamente renovada y todos sus andenes se encuentran adaptados para la detención de trenes eléctricos.

La habilitación de la plataforma 1 de la estación ubicada en el partido de Avellaneda, fue realizada el 22 de octubre y afectará a miles de pasajeros que utilizan los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes.

La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales. En septiembre de 2025 había sido recuperado el andén 2.

Las obras se producen en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Estado Nacional y ejecutado por Trenes Argentinos.