Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre

Para el sábado, habrá un descenso significativo en la máxima: de los 33 grados del viernes pasaremos a unos 28 templados grados, que permitirán respirar mejor y no sudar tanto. El cielo se presentará de parcial a mayormente nublado y el viento provendrá, inicialmente, del Norte, para hacerlo desde el Este al finalizar el día.