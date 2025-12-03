Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre
Con un cielo despejado, la antesala del fin de semana tendrá una temperatura máxima que rondará los 34 grados. ¡Mucho calor en el AMBA!
El aire acondicionado se prepara para ingresar al campo de juego: la jornada de este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será sumamente calurosa. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se podrían superar los 34 grados de temperatura máxima, siendo de 21 grados la mínima.
Las previsiones del organismo aseguran que el cielo estará despejado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche, aunque todo indica que será un día espléndido, pero difícil de soportar para los amantes del frío. El viento provendrá mayoritariamente del sector Norte, con algunas ráfagas durante la madrugada.
Pronóstico extendido para el AMBA
El viernes será tanto o más caluroso que el jueves: se espera una temperatura máxima de 33 grados, por lo que porteños y bonaerenses deberán tener paciencia y tomar las precauciones necesarias para padecer las altas térmicas lo menos posible. En esta jornada, el cielo estará parcialmente nublado y, nuevamente, el viento soplará desde el Norte.
Para el sábado, habrá un descenso significativo en la máxima: de los 33 grados del viernes pasaremos a unos 28 templados grados, que permitirán respirar mejor y no sudar tanto. El cielo se presentará de parcial a mayormente nublado y el viento provendrá, inicialmente, del Norte, para hacerlo desde el Este al finalizar el día.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
