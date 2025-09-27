Drama en Mendoza: murió una mujer tras la caída de un árbol por los fuertes vientos

image

Este fenómeno provoca además una brusca suba de temperatura, baja humedad y reducción de visibilidad, condiciones que incrementan el riesgo de incendios y accidentes. Las autoridades provinciales recomendaron a la población mantenerse bajo techo, evitar la circulación innecesaria y, en caso de estar en la vía pública, no permanecer cerca de árboles ni estructuras que puedan ceder con el viento.

La tragedia en Maipú encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de distintas zonas urbanas frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos. El viento Zonda, recurrente en Mendoza, dejó en esta ocasión una víctima fatal y múltiples daños materiales.