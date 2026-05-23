Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 23 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un incio de fin de semana con mucho frío pero buen clima en el AMBA.
El aire polar, con bajas temperaturas y mucho frío, se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) junto con las buenas condiciones del clima luego de lo que fue una semana con estabilidad, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el SMN espera un sábado con neblinas matinales y nubosidad varibale; junto con temperaturas que se prevén de entre 6 grados de mínima y 15 de máxima, empezando a registrarse un leve repunte.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el domingo, el organismo anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16.
En tanto, el lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo confirmaría el alivio al frío extremo, en una jornada templada que se espera con todavía cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 10 y 19 grados.
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